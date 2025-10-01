Mauro Icardi y la China Suárez se presentaron ante la Justicia de Turquía: cuál fue el escandaloso motivo

Mauro Icardi generó revuelo este miércoles por la mañana luego de ser visto junto a Eugenia “China” Suárez en el Tribunal de Çağlayan en Estambul. Según informaron medios turcos, el futbolista se reunió con un psicólogo forense en el marco de la causa judicial que lleva adelante por la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella.

El futbolista busca que sus hijas regresen a Turquía, donde fijaron su último centro de vida, tras la separación de su madre, Wanda Nara. El rosarino argumenta que las menores “no podrían llevar una vida sana” si permanecen bajo el cuidado de su madre en las condiciones actuales. Sumado a esto, la presencia de Suárez en este proceso judicial generó especulaciones, ya que la actriz no es parte directa en el litigio.

Mauro Icardi y la China Suárez en la Justicia de Turquía.

En las imágenes captadas en los pasillos del juzgado, se observó a la pareja dialogando animadamente y muy relajados, con el futbolista llevando su brazo sobre los hombros de la actriz, poco habitual en el marco de un litigio judicial tan mediático.

Este encuentro se produce en un contexto de tensiones familiares y mediáticas, donde la figura de Icardi se encuentra, como es costumbre, en el centro de la atención pública.

China Suárez y Mauro Icardi

Pero la presencia de Suárez en este escenario judicial fue interpretada por muchos como un respaldo emocional al futbolista, aunque otros cuestionaron su rol en este proceso legal y lo tomaron como una provocación a la expareja de Icardi.

La batalla legal entre Icardi y Nara ha trascendido fronteras, involucrando aspectos legales, emocionales y mediáticos. Ambas partes expresaron públicamente sus posturas, y la opinión pública sigue de cerca cada movimiento en este conflicto que involucra a figuras del deporte y el espectáculo.

Mientras tanto, la China Suárez continúa su vida en Estambul, donde reside junto a Icardi. Recientemente, compartió en sus redes sociales imágenes de su apoyo al futbolista durante un partido de Champions League, mostrando su compromiso con su pareja en este momento tan complejo.