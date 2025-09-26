El llamativo pedido que le hizo Rufina Cabré a la China Suárez tras llegar a Turquía: “Para que no te hagan burlas”

Durante las últimas horas, la China Suárez se hizo presente en Instagram con un emotivo video en el que aparece con su hija mayor, Rufina Cabré. Mediante la grabación compartida a través de las redes sociales, la actriz informó que ya se encuentran en Turquía.

“Después de un vuelo de 17 horas, de las cuales dormimos 12, llegamos a casita”, dijo la modelo mientras bromeaba con su hija por la cantidad de horas que durmieron en el camino.

En ese sentido, la pareja de Mauro Icardi sumó: “Tengo un problema. Un problema y un talento y, es que me duermo en todas partes”. Luego, la China Suárez se dispuso a grabar algunos videos para Tiktok mientras disfrutaba de unos snacks con Rufina Cabré.

En algunos videos, se la ve a Suárez disfrutando de las canciones en tendencia de Tiktok junto a su hija, mientras que en otras grabaciones, la modelo se tomó el tiempo para sincerarse sobre el hate en las redes sociales.

“Estamos acá con Rufi, quien en el video anterior que subí me dijo: ‘Mamá, ¿puedo subirlo a historias? Y yo le dije: ‘¿por qué a historias?”, contó la China. En ese contexto, la menor contestó: “Para que no te hagan burlas“.

Lejos de ignorar la preocupación de su hija, la China Suárez se sinceró: “Mi amor, no te tiene que importar que me hagan burla. A mí no me importa, yo me cago de risa. Me hacen burla desde Casi Ángeles. Siempre. Me decían que estaba más gorda, que estaba más flaca, que si tengo un novio, que si me separo, que sí elijo una marca. Así fue siempre mi vida y me va cada vez mejor. Vos tenés que estar contenta por eso, porque a mí no me afecta”.

Asimismo, la China Suárez le explicó a su hija que la opinión negativa de los demás no sería importante: “No es importante lo que digan los demás. Siempre dije, a mí me importa lo que digan ustedes, mis amigos, mi familia, y el resto que no me conoce no me importa. Todo eso no va a desaparecer, el hate la gente que pone cosas vez, los chismes, las mentiras, lo importante es que tenemos buena comunicación”.

Además, la modelo le recordó a Rufina lo siguiente: “Vos todo lo que me querás preguntar, me lo preguntás y lo sabes”. Segundos más tarde, la menor consultó mientras miraba a la cámara: “¿Para qué tiran hate si no saben quién sos?“.

Y, entonces, la China Suárez concluyó: “Esa respuesta no la vas a tener nunca. Hay que hacerse fuerte uno y entender que eso no forma parte de la vida”.

Rufina Cabré defendió a la China Suárez de los detractores

Mientras grababan contenido para Tiktok, Rufina Cabré aprovechó el momento para defender a la China Suárez de quienes siempre la critican a través de las redes sociales.

Tal como se aprecia en la grabación, la hija de Nicolás Cabré dijo: “No tiren hate si no saben quién sos. Sos una mamá buena, una persona buena, y todo lo que dicen es mentira. Yo vivo con ella hace 12 años, y todo lo que dicen es mentira, nada de lo que dicen es verdad”.