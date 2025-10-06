Wanda Nara es una de las famosas argentinas que siempre está en el centro de los medios de comunicación, por lo que pasa con su vida. La famosa se prepara con todo para el estreno de MasterChef Celebrity, en el cual ella es conductora. En medio está la guerra con Mauro Icardi por la custodia de sus hijas y el polémico divorcio que desató el WandaGate.

En medio de su escandalosa vida, la famosa vive un gran presente laboral de contratos con marcas, eventos, y la conducción tanto en Netflix como en el reality de cocina del que participan famosos. Uno de ellos es Maxi López, el ex de la conductora y padre de sus tres hijos mayores.

Wanda Nara en los Martín Fierro 2025.

Las grabaciones ya empezaron y cada vez falta menos para que el programa de cocina salga al aire por la pantalla de Telefe. El canal dio a conocer la fecha de estreno con un desopilante video que tiene de protagonistas a Wanda Nara, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

Wanda Nara reveló cuando empieza MasterChef con una burla a Mauro Icardi

Los tres chefs, miembros del jurado, participan de una terapia grupal que tiene a Wanda como “Dra Nara”.

“Mire, doctora, nosotros venimos de situaciones muy traumáticas”, comienza el clip Donato. “Son errores imperdonables, prácticamente inaceptables”, agregó Martitegui. Luego, Betular señala un recipiente con legumbres y le pregunta a la conductora: “¿Es maní?“.

Ante esto, Wanda le responde: “Sí”. El video se volvió viral y tuve miles de reacciones por la referencia que hace la famosa al maní, el cual fue polémico cuando una vedette uruguaya filtró un video íntimo de Mauro Icardi.

Wanda usó esa burla para vengarse de su ex en plena promoción de su nuevo programa de televisión. Si bien la mayoría aplaudió a la famosa por el guiño a Icardi y el marketing, otros criticaron que se presten todos a ese juego siendo personas grandes y riéndose del padre de sus hijas.