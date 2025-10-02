Mauro Icardi le ganó una disputa legal a Maxi López y le mandó un mensaje a Wanda Nara: “Se siguen cayendo las caretas”

Esta vez la Justicia favoreció a Mauro Icardi y su reacción no se hizo esperar. El futbolista compartió este jueves por la tarde en sus historias de Instagram una imagen de un expediente con el mensaje “causa penal archivada” en referencia a una denuncia que había recibido de Maxi López.

El delantero del Galatasaray hizo referencia así a la denuncia que le inició el Colegio Lincoln por supuesta violencia contra Benedicto, uno de los hijos de Wanda Nara y López. A esa causa luego se sumó como querellante el padre del adolescente.

“Me dicen por cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? ¡A mí no!”, comenzó escribiendo el rosarino para luego agregar: “Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia, ¿cuál será la próxima?”.

“Lo único que espero es que no sigan usando a 5 menores porque el daño es irreparable. ¡Se siguen cayendo las caretas poco a poco! Les mando un beso”, concluyó el deportista en alusión a sus hijas Isabella y Francesca y los tres hijos de su ex con el exfutbolista, Valentino, Constantino y Benedicto.

La historia que subió Icardi en referencia a la denuncia de Maxi López.

Sin embargo, pese al festejo de Icardi, Facundo Melo, abogado de Maxi López, adelantó cómo van a proceder tras la resolución de la Justicia en diálogo con TN Show: “Ayer la Fiscalía que instruyó el expediente dispuso el archivo. El archivo no es definitivo. Nosotros lo que vamos a solicitar es que sea revisado por el Superior, en este caso la Fiscalía General”.

“Lo que hace la Fiscalía es revisar si ese archivo que se dispuso es correcto o no. No obstante eso, el archivo no es definitivo. Si se incorporan de acá en adelante nuevos elementos de prueba, se puede disponer de ese archivo y se sigue instruyendo la causa”, aclaró.

Wanda Nara junto a sus hijas e hijos.

Respecto al accionar de la institución educativa que realizó la denuncia, Melo opinó: “Todo lo que tenía que hacer el colegio lo hizo. Declaró la directora, declaró la persona que hizo el informe socioambiental, se presentó el informe, y todo eso era bastante contundente, por lo menos en cuanto a los hechos”.

La denuncia había sido realizada por el Colegio Lincoln, donde Benedicto cursa sus estudios, tras una presunta agresión física por parte de Icardi. La decisión de la Fiscalía de archivar la causa no es definitiva y puede ser revisada por la Fiscalía General si se incorporan nuevos elementos de prueba.