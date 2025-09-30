El insólito accionar de Wanda Nara que generó polémica tras los Martín Fierro 2025: “Afanó el...”

Tras la ceremonia de los Martín Fierro de la Televisión 2025, Wanda Nara quedó en el punto de la mira. La conductora de televisión realizó un accionar que generó burlas e indignación.

En principio, durante la emisión más reciente de DDM, Guido Zaffora anticipó: “Ayer una conductora muy importante de Argentina ganó en terna de programa, agarró el Martín Fierro y se fue a la habitación del Hilton”.

Luego, el periodista en cuestión comunicó que la figura en cuestión es nada más y nada menos que Wanda Nara. En ese contexto, Guido explicó que la empresaria quería sacarse fotos con la estatuilla de manera individual, aunque fue un premio grupal, puesto que quien realmente se lo llevó fue el programa Bake Off.

Wanda Nara tras los Martín Fierro.

Aunado a ello, en DDM destacaron que, luego de la ceremonia, quienes fueron partícipes de Bake Off querían fotografiarse con la estatuilla del Martín Fierro, pero ya para ese momento Wanda Nara se la había llevado.

Por tal motivo, las autoridades pertinentes del evento habrían llamado en reiteradas oportunidades a Wanda Nara, para que regresara el premio en cuestión y le permitiera a sus compañeros obtener la tan deseada foto.

Yanina Latorre sobre lo ocurrido con Wanda Nara en los Martín Fierro

Lejos de pasar por alto lo ocurrido en los Martín Fierro 2025, Yanina Latorre también visibilizó el accionar de Wanda Nara.

Más exactamente, la esposa de Diego Latorre dijo: “Afanó el Martín Fierro. El Martín Fierro no lo ganó Wanda de conductora, lo ganó el programa que hizo el año pasado. Ella recibió el premio con todos en el escenario y luego se fue del escenario y subió al cuarto”.

No obstante, Yanina contextualizó: “Yo le quiero contar a la gente que, cuando vos te ganás un Martín Fierro con todo un programa, te llevan atrás del escenario donde está la prensa para que te hagan la nota y te tomen las fotos”.

También, Latorre sumó: “El equipo de Bake Off fue para la nota y la foto y ella se había llevado el Martín Fierro. Por eso la fueron a buscar”.

Por último, pero no menos importante, Yanina se refirió a la íntima foto que subió Wanda Nara a Instagram con el premio referido: “A la mañana posteó una foto con el Martín Fierro desnuda en la cama y etiquetó a toda la directiva de Telefe”.