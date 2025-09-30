La única foto que confirma la presencia de Martín Migueles con Wanda Nara en los Martín Fierro que generó polémica

La vida amorosa de Wanda Nara ha acaparado nuevamente la atención. Una reciente captura que circula en redes sociales confirmó las especulaciones: la empresaria llevó a Martín Migueles a la gala de los Premios Martín Fierro, aunque hizo grandes esfuerzos por ocultar su presencia a los medios.

Wanda Nara en los Martín Fierro

La foto que confirma que Wanda Nara asistió a los Martín Fierro con Martín Migueles

La cuenta de farándula Gossipeame fue la responsable de divulgar una story en la que, de manera casi fortuita, se observa a Migueles apareciendo detrás de la cámara mientras Wanda grababa contenido en la gala más importante de la televisión argentina. Se utilizó una flecha roja para señalar el detalle que no pasó inadvertido para los seguidores: el joven se ve de perfil en un segundo plano, lo que confirma su asistencia al evento.

En la misma publicación, una usuaria sumó más evidencia: “Despacio reproducí y te sale el pibe de perfil… no sé por qué lo esconde tanto, subió como mil fotos y en ninguna él, pero en los comentarios sí: amor, amor, amor”.

El novio de Wanda Nara en los Martín Fierro.

A pesar de que la conductora se abstuvo de exhibirlo en sus plataformas y subió numerosas imágenes posando sola en la gala, los seguidores lograron captar el reflejo y comenzaron a hacer las conexiones. Este comportamiento fue interpretado como una maniobra intencional: exhibir toda la velada salvo a su acompañante.

Desde la cuenta Gossipeame incluso apoyaron esta decisión, comentando: “Lo mejor que puede hacer Wanda es esconder a Migueles… así que la banco mil en esto”.

A pesar de los esfuerzos de Wanda Nara por mantener en la sombra a Martín Migueles durante la entrega de los Martín Fierro, la indiscreción de una captura de pantalla en redes sociales terminó por confirmar la presencia del joven. El silencio y la negación de la mediática solo alimentan las especulaciones sobre la naturaleza real de su vínculo, un misterio que, de momento, la empresaria prefiere guardar celosamente de las cámaras.