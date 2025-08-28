Wanda Nara rompió el silencio y reveló la verdad sobre su romance con Martín Migueles: “Él es mi...”

Wanda Nara volvió a estar en el centro de la escena luego de que en los últimos días se multiplicaran los rumores de un romance con Martín Migueles. Ante la consulta del notero de LAM, la empresaria decidió aclarar su presente sentimental y terminó despejando todas las dudas.

Wanda Nara decidió enfrentar las versiones que la relacionaban sentimentalmente con Martín Migueles y fue contundente en su respuesta. “No, no tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”, remarcó la empresaria, luego de que el hombre fuera vinculado a Elías Piccirillo, el exesposo de Jésica Cirio que actualmente cumple una condena en prisión.

Además, la conductora aprovechó la ocasión para dejar en claro que, por el momento, no piensa en abrirle la puerta al amor. “La verdad que no tengo tiempo de ponerme a conocer a nadie. Estoy trabajando un montón. No conocí a nadie y no tengo ganas”, expresó con firmeza, dejando bien claro que su presente está enfocado únicamente en lo laboral.

Wanda también habló de su exigente rutina laboral y de cómo combina sus responsabilidades profesionales con la maternidad. “Estoy con mucho trabajo. Ayer grabé un videoclip. Estoy muy cansada, la verdad que no paro un segundo. Y bueno, nada, estoy cumpliendo con mis obligaciones como madre, pero cuando uno trabaja de lo que le gusta, la verdad que lo hago feliz”, cerró la hermana de Zaira Nara.

Qué dijo Wanda Nara sobre los procesos judiciales en contra de Mauro Icardi

En días pasados, Wanda Nara se comparó con Julieta Prandi y dejó entre ver que Mauro Icardi le habría hecho lo mismo que Claudio Contardi le hizo a la que era su esposa. Después de semejante acusación, la empresaria aseguró que haría las denuncias pertinentes para iniciar otro proceso legal, pero en la rama penal, por los abusos que habría vivido con su expareja.

Sin embargo, en la nota con “LAM”, cuando le preguntaron al respecto, Wanda Nara evadió el tema por completo con estas palabras: “Está todo en manos de los abogados. Yo no voy a hablar de ese tema. Hay nueve denuncias en una causa”.

Aunado a ello, Wanda Nara reconoció que en su momento se equivocó con sus dichos: “Me equivoqué la otra vez en contar cosas en vivo. Fue sin sentido, tengo muchas cosas para hablar del trabajo. Elijo no seguir por el mismo camino por el que seguía”.

Con base a las declaraciones de Wanda Nara, en el piso de “LAM”, tanto Pepe Ochoa como Yanina Latorre aseguraron que actualmente no se hizo la denuncia penal por abuso íntimo de la que tanto se hablaba y los abogados de la mediática dieron constancia de ello. Por esa razón, la mamá de Lola Latorre concluyó: “Para mí alguien le aconsejó que se callara la boca”.