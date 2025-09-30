Wanda Nara fue ignorada en los Martín Fierro 2025: “Nadie le prestó atención”

Durante las últimas horas, Telefe transmitió los Martín Fierro de la Televisión 2025 y, como en años anteriores, la ceremonia se llevó a cabo en el hotel Hilton Buenos Aires. Ahora bien, como era de esperarse, Wanda Nara confirmó asistencia desde el principio y generó muchas expectativas con su presencia.

Esto debido a que, se rumoreaba que la empresaria aparecería con Maxi López, su exesposo. Sin embargo, Wanda Nara camino la alfombra roja sola y, luego, se ubicó en la mesa correspondiente al grupo de MasterChef.

Claro que, antes de realizar dicha acción, la conductora del programa del reality de cocina más visto de la Argentina sorprendió en la alfombra roja con un look de diva que muchos amaron y odiaron al mismo tiempo.

También, se pensaba que habría algún tipo de cruce entre Wanda Nara y las abogadas de Mauro Icardi, quienes también estarían preséntenles en la ceremonia de premiación, pero lo cierto es que, tanto Elba Marcovecchio como Lara Piro, estaban situadas con otros famosos y no hubo intercambio de palabras.

Wanda Nara todavía no habló de la poca atención que recibió en los Martín Fierro de la Televisión, pero Yanina Latorre se encargó de exponer la situación sin ningún tipo de filtros.

En una íntima conversación con el equipo de Ciudad Magazine, la esposa de Diego Latorre dijo: “Wanda vino, pero la verdad es que no le dieron ni un premio. Estaba disfrutando, pero nadie le prestó mucha atención”.

Yanina Latorre durante los Martín Fierro 2025.

Wanda Nara durante el discurso de premiación de Bake Off

Como bien remarco Yanina Latorre previamente, Wanda Nara no recibió ningún tipo de premio individual, pero igualmente estuvo presente en los agradecimientos públicos de programas en los que ha participado.

Wanda Nara durante la ceremonia de los Martín Fierro 2025.

Según lo que se pudo apreciar en la pantalla chica, el galardón al Big Show del año se lo dieron a Bake Off y, como parte del equipo, Wanda Nara ofreció unas emotivas palabras por dicho premio que, luego, pasaron desapercibidas.