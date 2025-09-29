Este lunes 29 de septiembre, la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonías Argentinas (APTRA) llevó a cabo la premiación de los Martín Fierro 2025 en el Hilton Buenos Aires, en Puerto Madero.

Allí, fueron invitados los nominados para competir en sus respectivos rubros por la prestigiosa estatuilla y Vía País estuvo presente en la alfombra roja.

Los detalles de la ceremonia de los Martín Fierro 2025

Desde temprano, las figuras más renombradas del medio desfilaron en la alfombra roja del hotel, donde fueron recibidas por Iván de Pineda y Zaira Nara. Tal como se pudo apreciar en la pantalla de Telefe, la ceremonia en cuestión comenzó a las 21:00 hs., cuando el conductor Santiago del Moro realizó la apertura correspondiente y le cedió la palabra a Luis Ventura, quien, en principio, dijo: “Ya no solo ha crecido en un ámbito nacional, sino el ámbito internacional. Estamos exportando la cultura”.

Con respecto a los ansiados homenajes de la noche, el primero que se realizó fue para Mirtha Legrand. Dentro del mismo, destacaron los comienzos de su carrera en el medio, sus momentos más icónicos y las frases que más han marcado un antes y un después en la pantalla chica.

Posteriormente, mediante la pantalla de Telefe llevaron a cabo el In Memoriam de los Premios Martín Fierro 2025: un momento para recordar a los que ya no están. Además, le realizaron un significativo homenaje a Jorge Lanata, quien falleció durante el 2024 a sus 64 años.

Todos los ganadores del Martín Fierro 2025

Mejor panelista: David Kavlin con Todas las tardes (El Nueve).

Mejor programa musical: Planeta 9 (El Nueve).

Mejor aviso publicitario: Contexto Argentino (Mercado Libre- Agencia Good).

Mejor Cronista Movilero de la Televisión: Oliver Quiroz: A la Tarde. (América TV).

Mejor Noticiero Diurno: El Noticiero de la Gente (Telefe).

Viajes/Turismos: Resto del Mundo (El Trece).

Actor de Reparto: Marco Antonio Caponi por el IOSI-El Espía Arrepentido (El Trece).

Martín Fierro a la Leyenda de la Televisión: Mirtha Legrand.

Mejor Programa Deportivo: Copa América (Telefe).

Mejor Programa de Gastronomía: Qué Mañana (El Nueve).

Branded Content: El Gran Bartender (Telefe).

Mejor Actriz de Reparto: Julia Calvo con Margatira (Telefe).

Mejor Programa de Interés General: Susana Giménez (Telefe).

Mejor Reality: Gran Hermano (Telefe).

Mejor Director de Ficción: Cohn, Mariano y Duprat, Gastón con El Encargado y Terapia Alternativa (El Trece).

Actriz Protagonista de Ficción: Isabel Macedo con Margarita (Telefe).

Labor Periodística Maculina: Rodolfo Barili con Telefe Noticias (Telefe).

Mejor Jurado: Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular con Bake Off Famosos (Telefe).

Magazine: Diario de Mariana (América TV).

Revelación: Lola Abraldes con su personaje de Daisy en Margarita (Telefe).

Dirección de no Ficción: Lucas Areco con LAM y Cantando 2024 (América TV).

Autor- Guionista: Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman con IOSI, El Espía Arrepentido (El Trece).

Labor Humorística: Peto Menahem con La Noche Perfecta (El Trece).

Labor en Conducción Femenina: Susana Giménez (Telefe).

Programa Humorístico de Actualidad: Pasó en América (América TV).

Noticiero Nocturno: Telenoche (El Trece).

