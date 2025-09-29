Martín Fierro 2025: el pedido especial de Mirtha Legrand tras recibir su premio homenaje

Todas las figuras destacadas de la televisión argentina se dieron cita en la entrega de los Martín Fierro 2025, que tuvo lugar este lunes 29. Una vez más, la cita estuvo cargada de emociones y Mirtha Legrand fue protagonista de una de ellas.

“La entrega de los Martín Fierro no es lo mismo si no está sentada Mirtha Legrand ahí”, reconoció el conductor del evento, Santiago del Moro.

Lo que vino después fue un homenaje a la conductora estrella de la televisión, con un compilado de los momentos destacados de su carrera, en donde no faltaron imágenes de sus seres queridos, muchos de ellos ya fallecidos. Luego, recibió el premio de manos de Luis Ventura, presidente de Aptra, quien se acercó a la mesa de la diva. Se trató del Martín Fierro a la Leyenda de la Televisión.

“Es el número 42″

Mirtha Legrand, de 98 años, se mostró sorprendida por la distinción y aseguró que “no sabía nada”. También destacó que se trataba del premio número 42 que recibía.

“Qué emoción, Dios mío. ¿Me creen si les digo que no sabía nada de todo esto?“, dijo. Y recordó: ”Cuando empezamos con los premios era un saloncito chiquito, no me acuerdo cuál era, y ha ido creciendo".

“Cuando digo que le he dado mi vida a esta profesión no miento. Empecé a los 14 años y tengo 90 y tantos”, señaló. Luego agradeció a los canales por los que pasó, destacó el cariño de Susana Giménez, quien la observaba emocionada, y le hizo algunos chiste a Ventura.

Por último pidió que cuando llegue el momento de recordar a “las personas que partieron” -en referencia al video de los artistas que fallecieron recientemente- haya un gesto de respeto por parte de los presentes: “Por favor, hagamos un pequeño esfuerzo y pongámonos de pie”.