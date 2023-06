Qué es la moda sin género, una tendencia cada vez más popular y que llegó a la moda deportiva

El estilo genderless es el nuevo unisex y posee cortes amplios, rectos, sin definir la cintura o la cadera, así como tejidos flexibles y una amplia variedad de colores. Esta nueva moda se adapta a cualquier tipo de cuerpo, sin importar el género.

La moda está experimentando un cambio totalmente transversal al romper con los estereotipos de género y ofrecer a las personas una mayor libertad de expresión a través de su propio estilo. Este cambio es más conocido como “genderless” o sin género. Estas prendas se diseñan de manera inclusiva, adaptándose a diferentes tipos de cuerpos y respetando la diversidad que existe entre todos nosotros.

Moda sin género Foto: Web

Esta tendencia genderless trae de la mano grandes beneficios. Por un lado, ofrece a los consumidores más opciones de prendas, lo que les permite encontrar ropa que se ajuste mejor a su estilo, cuerpo y preferencias, sin limitaciones impuestas por las normas de género. Por otro lado, las marcas y firmas que se suman a esta tendencia pueden ampliar su oferta de productos y llegar a un público mucho más amplio.

Aunque la moda sin género todavía no es tan reconocida como debería ser, está logrando ser cada vez más popular por su enfoque en la comodidad y la funcionalidad. Las prendas están diseñadas teniendo en cuenta la libertad de movimiento, la flexibilidad y la versatilidad, en lugar de centrarse en el género como se venía haciendo hasta hoy en día. Esto da lugar a que las personas se sientan cómodas y a la moda sin tener que renunciar a su propio estilo.

Las prendas holgadas son la joyita de este estilo. Remeras y pantalones se renuevan con cortes modernos y sin contornos de cadera o cintura.

Moda “genderless” (sin género) Foto: Web

Las sociedades están evolucionando cada vez más hacia la búsqueda de las tan necesarias libertades individuales con nuevas formas de expresión. La inclusión y la diversidad se consideran valores fundamentales, la moda y las marcas no deben quedarse atrás porque tienen un papel importante en fomentar estos principios.

LA MODA GENDERLESS ES EL NUEVO UNISEX

La moda unisex no es nueva, pero sí la actitud de los diseñadores y de los compradores que superaron prejuicios como ¿pero esto no es de hombre? O ¿no pensarán que soy una mujer si me pongo esto?.

El fenómeno agender, no gender o genderless es la respuesta a un cambio de pensamiento que está ocurriendo: moda que no es ni para ellas, ni para ellos: es neutral.

Moda sin género Foto: Web

Mucho antes de que apareciera el término genderless, unisex era la forma de referirse a la no diferenciación por géneros en los años ‘60 y ‘70. La moda unisex empezó a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial como una manifestación cultural. La sociedad era muy conservadora y como respuesta a esto, varios diseñadores como Yves Saint Laurent y Paco Rabanne empezaron a incluir en sus colecciones prendas de corte simple que podían ser usadas por ambos sexos. El mundo fashion está viviendo momentos de cambios y sus consumidores también.