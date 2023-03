La gestación es un deseo que no muchas mujeres suelen tener, al menos no en edades tempranas. Y, si bien algunas no lo quieren nunca, lo cierto es que muchas suelen esperar a estar listas para ser madres. Por eso, la mayoría utiliza métodos anticonceptivos, los cuales en la actualidad son muy variados.

Aunque, uno de los más comunes y conocidos en el mundo entero es el de las pastillas anticonceptivas. Este método ha traspasado generaciones y, si bien en más de una ocasión son recetados con distintos fines, también sirven como protección del embarazo. Pero, ¿son realmente efectivos? Te lo contamos todo en esta nota.

¿Puedo quedar embarazada si tomo pastillas anticonceptivas?

Según revelaron distintos expertos a lo largo del avance de las investigaciones, las pastillas anticonceptivas son solamente 99% efectivas. Sin embargo, más de una vez se han conocido casos de personas que se olvidaron de tomarlas, algo que en realidad es muy común. Por lo que, en realidad, es 93% efectiva.

Esto indica que solamente 7 de cada 100 mujeres que toman pastillas anticonceptivas quedan embarazadas cada año. Asimismo, en los casos de virus que generen vómitos o diarrea por dos días pueden influir en la no efectividad de las pastillas.