Minimalista, con walking closet y muy a su estilo: así es la lujosa mansión de Laurita Fernández en Pilar.

Llegó el turno de seguir con este recorrido de casas de famosos con la mansión de Laurita Fernández. La propiedad de la actriz está ubicada en un barrio privado de Pilar. Tiene dos pisos, con ambientes muy amplios y luminosos, además de varias amenities que hacen que la vida de Laurita y su familia sea más cómoda.

Fernández ha mostrado en varias oportunidades diferentes espacios de su hogar a través de sus redes sociales, especialmente Instagram, donde ha compartido parte del estilo de su casa.

Laurita cuenta con una bella casa que suele compartir en su cuenta de Instagram. Foto: Laurita Fernández

Cómo es la casa de Laurita Fernández en Pilar

Según señala la revista Deck, en la planta baja de la casa de Laurita hay un living, un comedor con cocina y barra integrada, un playroom, un amplio jardín y, como no podía faltar, una pileta de lujo.

Un detalle que salta a la vista de la casa de la actriz es que el blanco es el color que reina en todo su interior, dejando en claro que Laurita prefiere una decoración minimalista y un toque de estilo industrial, especialmente en los techos altos y los detalles de las paredes.

Laurita Fernández en la pileta.

Algo que no puede faltar en el hogar de cualquier argentino es la parrilla y Laurita mostró la suya en sus historias de Instagram, donde acompañó con la frase: “La parrilla para el asado”.

Laurita Fernández Foto: Instagram

Es que la actriz ha compartido con sus seguidores diferentes detalles de su hogar, resaltando la importancia que tiene para ella el baño del lugar, el cual adecuó según su gusto y sus necesidades.

Así es el baño de Laurita Fernández. Foto: Instagram

“Lo que más desorientada me tenía era el baño, y hoy puedo decir que es el espacio que más auténtico quedó: no sabía que poner, no quería la veta tradicional, y finalmente elegí un terrazo. ¿Les gusta?”, explicó Laurita en un posteo de Instagram.

El walking closet de Laurita Fernández. Foto: Instagram

El lugar que no podía faltar y donde la conductora guarda cada uno de sus looks sea para la televisión o su día a día es el gran walking closet que compartió en sus historias y seguro dejó a más de uno impresionado.

Laurita Fernández muestra a través de su Instagram fotos de su hogar. Foto: Instagram

Sobre su cocina, el lugar es impecable y está cargado de color blanco por todas partes, un tono que ayuda a que la barra color arena con detalles oscuros resalte completamente. En contraste, la bacha de acero es color negra, al igual que la grifería y el horno.