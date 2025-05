Los días 12, 13 y 14 de mayo se viene una nueva edición del Hot Sale, el evento online que se une a las marcas para ofrecer descuentos y promociones únicas para la venta en línea. Los maquillajes y los productos de cuidado personal forman parte de la lista y dos marcas exclusivas ofrecen beneficios.

Natura y Avon ofrecen descuentos únicos en el Hot Sale 2025

Para los fanáticos del cuidado personal y verse siempre bien, hay promociones para comprar y reponer el stock en casa. Natura y Avon lanzaron descuentos para aprovechar al máximo el Hot Sale 2025.

Los descuentos en productos de belleza en el Hot Sale 2025

Natura ofrece hasta un 65% off en su tienda online y su app. A esto se suman beneficios de un 60% off durante toda la semana del 15 al 18 de mayo.

También se pueden sumar cupones exclusivos que están disponibles en la web. Asimismo, el miércoles 14 a las 19 horas, la marca realizará un Live Shopping con más beneficios como envío gratis, regalos por compra y kits exclusivos.

En cuanto a la compra por tarjeta de crédito hay entre 3 y 6 cuotas sin interés en compras mayores a $70.000 y $140.000.

La marca de cosméticos Avon ofrece descuentos acumulables en su tienda online y app. Desde el 12 al 18 de mayo por el Hot Week tendrá hasta un 50% off en todas las categorías de sus productos. A esto se suman 3 y 6 cuotas sin interés en compras superiores a $65.000 y $100.000.

Se pueden subir los beneficios mediante cupones aplicables sobre los descuentos. Entre ellos, un 30% off de compras mayores a $50.000 con el cupón HSAVON, un 15% off en compras mayores a $30.000 más un labial ultra matte de regalo con el cupón MIREGALO, y un 10% off extra automático en el carrito para quienes compren desde la app.

También se activarán acciones como una promo flash con 50% OFF en hasta tres productos con el cupón APPSALE. A lo largo del Hot Week, se aplicarán descuentos escalonados con el cupón AVONWEEK: 25% OFF a partir de $45.000 y 30% OFF desde $55.000. Además, quienes realicen compras superiores a $65.000, podrán acceder a un 35% OFF utilizando el cupón CHAUHS.

Avon ofrece envío gratis para compras superiores a $40.000.