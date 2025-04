El cabello es una parte fundamental del look y cada vez que se arma el estilismo del día, no puede faltar el peinado que se va a llevar acorde a la comodidad y las prendas elegidas. Sin embargo, muchas veces no se tiene los elementos necesarios o no se busca exponer tanto el cabello.

El cuidado del pelo cada vez se vuelve más complicado con los nuevos artículos que surgen. Las planchitas, bucleras y secadores generan calor y más allá de aportar sofisticación al look también producen sequedad, quiebre o daño.

No hay dudas de que los peinados son modernos, aporta dedicación al look y comodidad a la hora de moverse. A pesar de que muchas veces se utiliza el pelo atado en una cola o rodete por el calor, llevar el pelo suelto es un clásico que no falla, ya sea con ondas o súper lacio.

La usuaria de TikTok @mare19307 mostró el tip que usa para tener el pelo lacio sin usar planchita, una opción para peinarse si no tenés el artefacto en tu casa y tu cabello natural es de ondas.

El tip para tener el pelo lacio sin usar planchita

Cómo tener el pelo lacio sin planchita

Para eso necesitas un secador de pelo, un elemento que hay en todas las casas y ayudan a no salir con el cabello mojado en las bajas temperaturas, y un cepillo redondo de metal, un infaltable de quienes tienen rizos.

Primero hay que separar el pelo por varias capas y colocar un broche.

Luego aplicar algún protector térmico para no dañar el cabello con el calor.

Colocar el cepillo desde la raíz y a medida que baja hacia las puntas aplicar sobre el pelo el secador. Hacer la misma técnica en cada mecha de cabello.

Soltar el restante y usar el cepillo y secador de la misma manera en todo el cabello.

Es una técnica eficiente si se tiene el pelo con ondas y fino. También el flequillo requiere un proceso aparte en el que se puede retocar con la mano o pasar el secador una segunda vez.