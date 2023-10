Es argentina, llevó su marca de ropa a Estados Unidos y ahora da consejos a emprendedoras.

La moda y los diseños argentinos se han ganado un lugar a nivel internacional. Un ejemplo claro de esto ha sido la marca de Alejandra Boland, Ceilona, que ya está dando sus pasos por el mercado estadounidense, pero no es la única.

Este es un mensaje alentador para algunos emprendedores que se encuentran luchando, ya sea por la economía o por las restricciones que afectan especialmente a las marcas más pequeñas de indumentaria.

Alejandra Boland Foto: Instagram

Sin embargo, más allá de lo complicado que es emprender, la creatividad de los diseñadores argentinos habla por sí misma. Por esta razón, en charla con Vía País, Alejandra Boland explica las claves que toda persona emprendedora - especialmente en el mundo de la moda- debería tener en cuenta al momento de querer internacionalizar su marca.

- ¿Cuál es la visión que tiene el mercado norteamericano y europeo sobre el diseño latinoamericano?

- Ambos mercados encuentran hoy en el diseño latinoamericano una dosis de frescura, un ADN lleno de propuestas diferenciadas, calidad a la altura de sus estándares, además de historias que merecen ser contadas.

- Teniendo en cuenta las diferencias entre los estilos y diseños, ¿qué es lo que más suele llamar la atención y consumen en estas zonas?

- Por supuesto que hay altísimo interés en las técnicas artesanales, la lana y el cuero, pero lo que más atrapa es la propuesta atrás de cada prenda, lo colorido, lúdico, lo ancestral, mezclado con una propuesta moderna y vigente que queda espectacular a la hora de ser utilizada. Acabamos de participar de Coterie, el tradeshow b2b más grande de Estados Unidos, donde han tenido protagonismo los tejidos de firmas uruguayas como The Farra y Celmo, al igual que los bordados de la marca Shill Bidder. En cuanto a lo nacional y autóctono, causó furor la propuesta de calzado moderno y lleno de color de la marca Vicson.

Alejandra Boland participó de Coterie, el tradeshow b2b más grande de Estados Unidos. Foto: Instagram

- Desde tu visión del mercado, ¿Qué es lo que precisa una marca de índole latina para llegar a otras tierras?

- Tener un plan sólido que les permita, más allá de tener un producto sensacional, encarar el nuevo mercado con una estructura en la cual apoyarse para ir creciendo en sucesivas aproximaciones. De nada sirve tener el producto si la pata comercial no está desarrollada o la logística es un caos. Profesionalizarse, enfocarse y salir al mundo con una estrategia clara.

- Diseño argentino, ¿qué tiene que hacer para que se destaque por sobre el resto de las propuestas? ¿Alguna marca local que sea caso de éxito en el exterior?

- La creatividad de los argentinos destaca muchísimo: la capacidad de adaptación dentro del diseño, generando propuestas únicas, llenas de guiños a recursos artesanales y tradicionales, pero con ese toque que los vuelve objetos de deseo para la comunidad de la moda.

Un caso que me encanta es el de la marca Aurea, una propuesta argentina cuyas ruanas y mantas artesanales producidas por comunidades campesinas e indígenas de diversas regiones del país; hoy se encuentran en venta en El Corte Inglés. Los compradores destacaron lo artesanal, crudo y diferencial de la propuesta.

- ¿Qué consejos podés brindar para aquellos emprendedores que quieren dar el salto y no se animan?

- Que pongan foco en su propuesta de valor, en su ADN. Con esto resuelto, buscar la profesionalización es fundamental, invertir en capacitación y asesoramiento para establecer metas con absoluta claridad y definir la dirección que queremos para nuestro emprendimiento son elementos cruciales. No podemos descuidar la importancia de contar con una estructura sólida que nos permita convertir nuestros sueños en una realidad creativa, rentable y plenamente satisfactoria.

Quién es Alejandra Boland

Alejandra nació en Bahía Blanca, pero desde muy joven se mudó a Capital Federal. En el 2007 empezó su propia marca de ropa con una amiga de la universidad. A pesar del éxito de su marca, tuvo que reestructurar algunas cosas y afrontarse sola al mundo de la moda (ya que por motivos personales su socia decidió dejar la marca).

Alejandra Boland Foto: Instagram

El año pasado Alejandra decidió internacionalizar su marca y lo hizo a través de las ventas al por mayor. Según reveló a La Nación en una entrevista hace un tiempo, Alejandra se considera “una enamorada del sistema mayorista”. “Me parece que es lo mejor cuando te querés posicionar. Yo hago ropa para vender, no para que me feliciten, me gusta el negocio en sí mismo, no quiero tener el local con mi nombre. Antes era todo atrás de mi marca, mi identidad residía ahí. Ahora mi marca es un reflejo de quien soy yo”, explica.