Dua Lipa reveló cuál es su libro latinoamericano favorito y los fanáticos estallaron: “Es irresistible”

Hace años se sabe que Dua Lipa tiene una gran pasión por los libros. En cada fotografía que sube veraneando, a la artista siempre se la ve con un ejemplar bajo el brazo.

En los últimos meses, la joven decidió compartir esa pasión con sus seguidores y es por eso que formó un club de lectura internacional en el que dialoga con sus fans, comparte sus pasajes favoritos y, de ser posible, dialoga con el autor del libro del mes.

De cara al mes de octubre, Dua Lipa reveló cuál será el libro elegido y sorprendió a sus fanáticos latinoamericanos al recomendar un clásico: 100 años de soledad de Gabriel García Márquez.

El bookclub de Dua Lipa. Foto: instagram

La cantante reflexionó sobre lo que le produjo la lectura y contó: “Esta increíble novela me hechizó. Me cautivaron los elementos fantásticos que conviven con la realidad y me encantó cómo el tiempo gira y se balancea en la ciudad ficticia de Macondo”.

Sobre los puntos que le dificultaron un poco la lectura, Dua Lipa confesó: “Es cierto que a veces me confundí un poco entre los muchos Aurelianos y José Arcadios que pueblan las siete generaciones de la familia Buendía, pero perderse y sucumbir a la maestría de la narración de Gabriel García Márquez es parte de la alegría de este relato épico”.

Maravillada con el escritor colombiano, Dua agregó: “En el camino, me encontré reflexionando sobre el amor y la guerra, los lazos familiares, las consecuencias de la modernidad y, por supuesto, los múltiples significados de la soledad. Es irresistible”.

Como era de esperar, no solo los fans colombianos de Lipa reaccionaron al posteo en el que está posando con su ejemplar, sino que todos los latinoamericanos se sumaron: “¡Mi país, mi país!”, “aguante Colombia”, “qué genia Dua leyendo autores latinoamericanos”, “el mejor libro del mundo”.

Las mejores fotos de Dua Lipa leyendo en sus vacaciones

