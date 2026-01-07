Estilo / Decoración

Así es la casa que construyeron Lourdes Sánchez y el Chato Prada en Corrientes: luminosa y con detalles celestes

La pareja apostó por una estética campestre chic con detalles modernos.

7 de enero de 2026,

La casa de Lourdes Sánchez y Chato Prada.

Pese a tener su vida establecida en Buenos Aires, Lourdes Sánchez y el Chato Prada decidieron construir un hogar de descanso en la tierra natal de la bailarina. A orillas de la Laguna Brava, en Corrientes, la pareja levantó una casa de una planta pensada para vacacionar, desconectar y reconectar con lo esencial.

Los detalles de la casa de Lourdes Sánchez y Chato Prada

Con el estilo que los caracteriza, lograron un equilibrio perfecto entre lo rústico, lo natural y un toque de sofisticación que se respira en cada rincón. La propiedad, que fue terminada en 2023, es amplia, cálida y está rodeada de naturaleza. Pero no todo fue fácil: según contó Lourdes, acompañó cada etapa de la obra desde cero y compartió con sus seguidores todos los avances.

Juntos, forman una de las parejas más queridas del ambiente. Comparten su vida con su hijo Valentín, y ahora también su amor por Corrientes, la provincia que los vio decir sí a este nuevo proyecto de vida.

La casa, de estilo campestre chic, mezcla paredes blancas con pisos de madera clara y detalles en celeste pastel. La puerta principal, de doble hoja, es una de las joyas del hogar: molduras, marcos celestes y manijas doradas que anticipan lo que viene.

Cada ambiente fue pensado con precisión. Desde el comedor con ventanales y mesa redonda de madera, hasta los baños modernos con toques botánicos y grifería minimalista. La cocina, con muebles celestes y mármol, mira hacia el jardín donde se ubica una piscina que invita al descanso total.

