La Torta galesa es todo un símbolo de la Patagonia Argentina y aunque parezca raro como su nombre lo indica no vino de Gales. Según la leyenda, cuenta que los colonos galeses llegaron al Rio Chubut el 28 de julio de 1865 escapando de los ingleses con muy pocas provisiones, lo que hizo que las mujeres hagan malabares con los alimentos.

Una de las comidas mas tradicionales de esta zona.

En aquellas épocas las damas se reunían para tomar el tradicional Té Gales y fue allí donde comenzaron a mezclar los ingredientes que tenían a mano: harina, azúcar negra, nueces, frutas que habían sido azucaradas para conservarlas, miel, etc. De estará manera fue creada la delicia y el tradicional té. Lo particular es que puede conservarse por años ya que no utilizan ni huevo ni leche.

Cada familia tiene su receta y su “ingrediente secreto” para darle el gusto particular.

Paso a paso para hacer una delicia de la cordillera chubutense.

Ingredientes:

Harina 300 g - Pasas sultanas 200 g - Agua 250 cc.

Pasas Sultanas 200 grs.

agua 250 grs.

Nueces picadas 75 grs. (opcional)

frutas abrillantadas 250 grs.

2 cucharaditas de bicarbonato

azucar negra 200 grs.

½ vaso de coñac

1 cucharada de miel

margarina 200 grs.

Preparación:

Poner en agua las pasas de uvas, la miel y el azúcar; dejarla hervir durante 5 minutos y retirar. Luego deje enfriar y mezclar con la margarina.

Después agregarle la harina tamizada con bicarbonato, nueces, las frutas abrillantadas y el licor.

Por último enmantecar un monde, enharinarlo y volcar la mezcla. Hornear a temperatura moderada durante una hora. Es recomendable conservarla en un lugar seco y fresco