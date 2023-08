Zaira Nara habló a corazón abierto sobre la enfermedad de Wanda Nara: “Yo estoy para...”.

Luego de que Wanda Nara diera una entrevista hace unos días y revelara algunos detalles de su estado de salud, llegó el turno de Zaira Nara de abrir su corazón y confesar lo que está viviendo su hermana.

Wanda Nara y Zaira Nara.

En una entrevista con Socios del Espectáculo, Zaira reveló que ella está apoyando a su hermana mayor en estos momentos.

“Wanda es una persona que piensa mucho en nosotros y en estos momentos lo único que importa es que ella esté bien, no cómo nos lo tomamos”, explicó Zaira.

Sobre su familia, la menor de las Nara señaló: “Somos como un clan, unimos fuerzas para bancarla y yo lo que menos quiero es que ella esté preocupada por cómo nos lo tomamos nosotros”.

Zaira Nara habló con "Intrusos" sobre la salud de su hermana, Wanda. (Foto: Captura de pantalla)

“Yo estoy para bancarla y hacer lo que haya que hacer”, explicó antes de señalar lo que piensa sobre su hermana: “Admiro el poder que tiene mi hermana para bancarse un montón de situaciones”.

Cuando comenzaron los rumores, Zaira llegó al país para acompañar a Wanda y sus sobrinos en este momento. (Instagram Zaira Nara)

Ante la pregunta sobre si Wanda revelaría el nombre de su enfermedad próximamente, Zaira aseguró: “Me parece que no hay que meter presión”.

Qué había dicho Wanda Nara en su entrevista

Desde Estambul, la hermana de Zaira mantuvo una comunicación con Cristina Pérez y Rodolfo Barilli para Telefe Noticias y allí no solo habló de su paso por el programa, sino también de su salud. Si bien no confirmó cuál fue el diagnóstico médico, ya que se habló de diferentes patologías que podría estar sufriendo, aseguró que hablará cuando se sienta preparada.

“Me habría gustado que todo fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto”, dijo luego sobre cómo se conoció la noticia de que está enferma. Y, una vez más, dejó en claro que no iniciará acciones legales en contra de Jorge Lanata ni de ningún periodista que habló sobre ella.

Wanda Nara en Turquía Foto: instagram

Wanda también les habló a aquellos que creyeron que estaba todo armado para tener prensa o que hablen de ella. En esa misma línea, destacó que no jugaría con una situación tan delicada porque “el límite es la salud”.

“Yo soy la que contiene a la familia”, destacó y de por eso decidió salir adelante rápidamente por su cículo íntimo y sacó fuerzas de donde no tenía. “Sentía que si yo me caía, se caían todos conmigo porque estaban muy shockeados todos. Me puse las pilas por mí y los que me rodean”, se sinceró.