La relación de Wanda Nara con L-Gante ha pasado por sumos obstáculos. La disputa legal de la modelo con su expareja Mauro Icardi y los constantes rumores de una posible separación han sido algunos elementos que han marcado su romance.

“No sé si tan novia ya. Está todo mal ahí, y no es por la clavícula. (...) Él habría desaparecido tres o cuatro días antes de este viaje. O sea, se fue de gira (...) No hablo de mujeres ni de música... Vuelve a sus debilidades, esa es la verdad. El entorno de Wanda está muy preocupado", aseveró Wanda Nara sobre una presunta crisis en la pareja.

Ahora bien, en medio de estos rumores de separación, L-Gante se debía realizar una cirugía de urgencia por su fractura en la clavícula. Esto obligó a Wanda Nara a viajar a Buenos Aires desde Turquía para apoyar a su pareja, rompiendo así todo tipo de especulaciones.

Cómo fue el reencuentro de Wanda Nara con L-Gante

De acuerdo con el cronista Walter Leiva en el programa “Puro Show” , la conductora de Bake Off Famosos arribó a Buenos Aires el pasado jueves 27 de febrero a la noche. Al día siguiente, se fue directo a la Clínica Monte Grande cerca de las 10 de la mañana.

Wanda Nara junto con L-Gante en la clínica.

Para ese entonces, el cantante de RKT se encontraba en la habitación junto con su mamá, Claudia Valenzuela, su manager y amigo Maxi El Brother y Lourdes, la pareja de su representante. Se alojó en una habitación del segundo piso y subió a quirófano a las 8.30 de la mañana.

La modelo se quedó en la clínica hasta el mediodía, cuando el cantante salió de su operación con buen humor y saludando a todos. En ese tiempo, L-Gante aprovechó de publicar una foto con su pareja para romper todo tipo de rumores.

¿Mauro Icardi apuntó contra Wanda Nara?

Desde otro ámbito, el futbolista sumó un nuevo capítulo en su disputa contra la modelo luego de responderle ante sus acusaciones que implican un posible maltrato a uno de sus hijos varones. “No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes (porque los crie y me dicen papá, palabras textuales”, sentenció el futbolista.