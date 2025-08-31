Wanda Nara contó que hizo Mauro Icardi con los gatos de sus hijas en Turquía y lo destrozó: “Dijo que los...”

El WandaGate sigue su curso y todos los días se conocen nuevos detalles del enfrentamiento mediático y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, mientras el futbolista está instalado en Turquía, donde comenzó su nueva vida con la China Suárez, quien fue la tercera en discordia en el matrimonio en 2021.

El jugador del Galatasaray volvió a las canchas y llevó a su nueva pareja a vivir con él en el país turco, pero no solo fue la China Suárez, sino que sus tres hijos viven con ellos. Por su parte, Icardi sigue con la lucha judicial para tener la tenencia legal de sus hijas y que las dos menores vivan con él en Turquía.

Mauro Icardi viene con una buena racha a nivel profesional, en cuanto a lo personal, si bien está en pareja con la China Suárez, sigue en la lucha por ver a sus hijas que viven en Argentina. Wanda Nara volvió a hablar de su ex e hizo una fuerte denuncia contra el futbolista por los animales que tenían en conjunto.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

Lo cierto es que las hijas de Wanda y Mauro son fanáticas de los animales y tienen muchas mascotas, tanto en Argentina como en los lugares que vivieron.

La terrible acusación de Wanda Nara a Mauro Icardi

Wanda le exigió a su ex que le traiga todas las mascotas a su casa del Chateau, pero hasta el momento Icardi solo le trajo dos perros. La mediática dio una nota para Puro Show y confesó lo peor que hizo su ex con los gatos de sus hijas.

Wanda Nara junto a sus hijas e hijos

“Dijo que los liberó en la calle”, comentó Wanda Nara angustiada sobre lo que les pasó a los gatitos que sus hijas adoptaron en Estambul.

De igual manera, la mediática habló de uno de los perros que tienen en Italia y a quien no lo pueden operar hasta que Icardi firme autorización. “Lo tienen que operar y no pueden porque Mauro no firma. Se va a morir en estos días. Hay situaciones morales“, comentó la famosa.