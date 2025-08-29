El dictamen judicial que apunta contra Wanda Nara y favorece a Mauro Icardi: “Es fuerte el escrito”

Días atrás, Wanda Nara se comparó con Julieta Prandi luego de regresar de un viaje laboral que había hecho a Miami y, en ese mismo sentido, dejó entre ver que habría recibido múltiples abusos por parte de Mauro Icardi durante los años en los que estuvieron juntos.

Como es de suponer, aquellas delicadas declaraciones despertaron la atención de todos y, es por ello que, durante la más reciente emisión de “Puro Show”, develaron el motivo por el cual Wanda Nara habría estado afectada al momento de expresarse frente a la prensa.

Wanda Nara vs. Mauro Icardi. Foto: captura pantalla

El dictamen judicial que perjudicaría a Wanda Nara y favorecería a Mauro Icardi

La panelista Angie Balbiani informó en “Puro Show” que, salió un dictamen emitido por el defensor de menores: “Es fuerte el escrito, pero tiene mucha concordancia con lo que venía hablando el Ministerio Público Tutelar respecto a que las chicas tienen las lealtades modificadas”.

Después, Angie Balbiani siguió: “Ellas quieren pasar tiempo con su padre, pero que temen decirlo por influencia de la madre. Este dictamen de 11 páginas que estoy leyendo fue publicado el 18 de agosto. Ella (Wanda Nara) estaba en Los Ángeles a punto de hacer la entrevista (para LaDivina Noche de Dante) y cuando vuelve su reacción se modifica”.

En ese contexto, Angie destacó los puntos importantes del documento emitido por Marcelo Gustavo Jalili: “Es descriptivo, pero no colabora para el lado de Wanda. Más en un contexto de restitución internacional”.

En busca de ser más precisa durante la emisión de “Puro Show”, la panelista del Canal 13 leyó: “Al solicitarle la profesional a Wanda que colabore para ayudar a que se active el teléfono de una de las nenas para comunicarse con Icardi, ella responde diciendo que Mauro les había fallado nuevamente a las niñas al desplazarlas, y que para ellas era una gran humillación y dolor ver a los hijos de la pareja utilizando sus pertenencias en Turquía”.

No obstante, Angie resalta que hay un párrafo mucho más demoledor en el que apuntan lo siguiente: “Observan los profesionales que las niñas están atrapadas en un severo conflicto de lealtades. La mayor, en particular, muestra una marcada diferencia en su discurso. Cuando está sola puede expresarse libremente en relación con la figura de su padre, pero su relato cambia al estar junto a la madre”.

Por último, pero no menos importante, Angie resaltó la parte final del dictamen que no favorece a Wanda Nara: “Este comportamiento de la menor refleja la culpa que esta nena siente por tener intereses que, en ocasiones, pueden ser distintos a los de su progenitora, pudiendo llegar a percibirlo como traición hacia la misma”.

Con el documento mencionado, desde El Trece resaltaron que, dentro del ámbito judicial, hay algunos puntos en los que Wanda Nara estaría complicada sobre el tema que respecta a las hijas que tiene con el futbolista.