Salió a la luz las escandalosas denuncias contra el supuesto nuevo novio de Wanda Nara: “Hizo dinero...”

Wanda Nara es una de las famosas argentinas que más repercusión genera en los medios de comunicación por su excéntrica vida. El WandaGate sigue vigente y la famosa continua con su guerra judicial y mediática con su exmarido Mauro Icardi, que está en pareja con la China Suárez, quien fue la tercera en discordia en el matrimonio en 2021.

El escándalo que vive la expareja por su divorcio, que incluye la división de bienes y la tenencia legal de sus hijas. El futbolista busca el aval de la Justicia para llevar a sus pequeñas con él a Turquía, donde vive con la China Suárez, y los tres hijos de esta. Lo que generó el enojo de Wanda y la pelea legal.

Por su parte, la mediática disfruta de su soltería y disfruta de eventos, viajes y momentos en familia. No obstante, en SQP revelaron la identidad del nuevo pretendiente de la famosa de nombre Martín Migueles.

Wanda Nara

Además, revelaron que el hombre vive en Nordelta y está vinculado como socio a Elías Piccirillo, es por eso que vive en la casa donde vivía antes el exmarido de Jésica Cirio.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo

La impactante revelación sobre el nuevo novio de Wanda Nara

Luego de conocerse la identidad del nuevo “chongo” de Wanda, Yanina Latorre recibió información comprometedora del hombre y contó al aire de SQP.

“Tiene varias ex. Con la primera tiene una hija grande, que es la única hija que más o menos reconoció y ve. Pero con una mujer que quedó embarazada en el 2020, él nunca conoció al niño, se llama León”, comentó la conductora.

“Con esta chica tiene juicio por alimentos, pero no le pasa la guita y le da 700 mil pesos cada vez que se acuerda y puede. Pero como dicen, vive en Nordelta, paga esas expensas y todo, pero al hijo cada tanto le da 700 mil pesos”, agregó Yanina sobre el supuesto nuevo novio de Wanda.

"Tiene denuncia por violencia de género con la madre de su hijo. Hay cosas que no les voy a decir. Perdió todos los juicios. La echó de la casa a la mamá de su hijo estando embarazada para ponerse de novio con una que trabajaba en una inmobiliaria de Nordelta, que es amiga de Luciana Salazar”, reveló la conductora.

De igual manera, Yanina contó la información que recibió sobre cómo hizo plata Martín Migueles: “Tiene otra hija grande de su pareja anterior. Hizo dinero vendiendo celulares y trabajó un tiempo en la aduana. Esto es lo que me llega de él”.