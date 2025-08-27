Wanda Nara reconoció que cometió un error tras las denuncias por abuso que hizo en contra de Mauro Icardi: “Me equivoqué”

Desde hace un par de días transcendió que Wanda Nara tendría un nuevo pretendiente. Según la información que dieron en “SQP”, la empresaria habría frecuentado en varias oportunidades a Martín Migueles, socio del exesposo de Jesica Cirio (Elías Piccirillo), quien actualmente se encuentra preso por cuestiones muy delicadas.

Tras las numerosas especulaciones que se hicieron después de que dicha información saliera a la luz, Wanda Nara rompió el silencio y, finalmente, habló al respecto durante una breve charla que tuvo con el equipo de “LAM”.

Puntualmente, Wanda Nara dijo: “No tengo novio, cuando tenga novio les digo. Es mi entrenador”. Segundos más tarde, la expareja de Mauro Icardi remarcó: “No tengo tiempo de ponerme a conocer a nadie. Estoy trabajando un montón”.

Con tales palabras, Wanda Nara descartó los rumores que le acreditaban un supuesto romance y, además, aclaró que no tiene intenciones de conocer a nadie por el momento.

Qué dijo Wanda Nara sobre los procesos judiciales en contra de Mauro Icardi

En días pasados, Wanda Nara se comparó con Julieta Prandi y dejó entre ver que Mauro Icardi le habría hecho lo mismo que Claudio Contardi le hizo a la que era su esposa. Después de semejante acusación, la empresaria aseguró que haría las denuncias pertinentes para iniciar otro proceso legal, pero en la rama penal, por los abusos que habría vivido con su expareja.

Sin embargo, en la nota con “LAM”, cuando le preguntaron al respecto, Wanda Nara evadió el tema por completo con estas palabras: “Está todo en manos de los abogados. Yo no voy a hablar de ese tema. Hay nueve denuncias en una causa”.

Aunado a ello, Wanda Nara reconoció que en su momento se equivocó con sus dichos: “Me equivoqué la otra vez en contar cosas en vivo. Fue sin sentido, tengo muchas cosas para hablar del trabajo. Elijo no seguir por el mismo camino por el que seguía”.

Con base a las declaraciones de Wanda Nara, en el piso de “LAM”, tanto Pepe Ochoa como Yanina Latorre aseguraron que actualmente no se hizo la denuncia penal por abuso íntimo de la que tanto se hablaba y los abogados de la mediática dieron constancia de ello. Por esa razón, la mamá de Lola Latorre concluyó: “Para mí alguien le aconsejó que se callara la boca”.