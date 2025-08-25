Quién sería el nuevo pretendiente de Wanda Nara, socio del exesposo encarcelado de Jesica Cirio: “Es turbio”

En la más reciente emisión de “SQP”, la periodista Majo Martino reveló el nombre de quién sería el nuevo pretendiente de Wanda Nara. Además, desde América TV aseguraron que el hombre en cuestión estaría vinculado con el exesposo de Jesica Cirio (Elías Piccirillo), quien actualmente se encuentra encarcelado por la tenencia ilegítima de armas de guerra y encubrimiento agravado de las mismas.

Para anticipar las revelaciones que harían en su programa, Yanina Latorre primeramente adelantó el comentario que habría hecho el pretendiente de la hermana de Zaira Nara dentro de su círculo más cercano: “El tipo le está diciendo a sus amigos: ‘Me estoy empomando a Wanda’”.

Quién es y a qué se dedica el supuesto nuevo pretendiente de Wanda Nara

Según Majo Martino, quien estaría pretendiendo a Wanda Nara sería Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo: “Todo turbio lo que voy a contar”, advirtió la periodista.

Luego, Majo Martino sostuvo que Martín Migueles se estaría quedando en la casa que era antes de Elías Piccirillo y allí habría sostenido varios encuentros con Wanda Nara.

Wanda Nara. Foto: captura pantalla

Además, Majo mencionó que la casa en cuestión estaría embargada y Elías se la habría alquilado a Martín como forma de pago por 10 años. Esto debido a la deuda que tendría el encarcelado con su socio.

Como si lo antes mencionado fuera poco, sobre quién sería el nuevo pretendiente de Wanda Nara, Majo precisó: “Es quien le lleva la comida a la cárcel todos los días al señor Piccirillo”.

Incluso, Martino aseguró que una de las pulseras que Wanda Nara mostró a través de su cuenta oficial de Instagram, podría ser de Jesica Cirio, puesto que habría estado en la casa de su exesposo. Entonces, Yanina Latorre opinó: “Es turbio”.

Por otro lado, Majo Martino develó que el hombre señalado tendría entre 30 y 40 años. Ya para finalizar, la periodista de América TV acotó que el nuevo pretendiente de Wanda Nara tendría hasta novia.

Cabe mencionar que, ni Wanda Nara ni su supuesto pretendiente hablaron al respecto, por lo que se espera que, después de las especulaciones realizadas, ambos puedan admitir o desmentir la información dada.