Desde la cama, Wanda Nara subió la temperatura en Instagram posando con un look de ropa interior de alto voltaje

Wanda Nara jamás pasa desapercibida. Brilla en la escena mediática argentina. No le teme a los flashes de las cámaras y siempre va por más. Tiene una actitud única y conquista aplausos con cada publicación que realiza en Instagram.

Las vanguardias del mundo de la moda son su especialidad. Los looks sensuales en donde la piel es protagonista son sus preferidos. Sabe a la perfección como captar la mirada de todos y cosechar miles de likes.

Su actitud no conoce de límites, siempre apuesta por más. Las prendas jugadas son sus favoritas. No duda en desafiar y apostar por outfits ultra jugados. Sin lugar a dudas, es una verdadera reina fashionista.

En esta oportunidad, sorprendió a todos con una imagen de alto voltaje. La rubia se fotografió desde la cama luciendo un infartante conjunto de ropa interior que dejó muy poco para la imaginación y a sus seguidores sin palabras.

Wanda Nara desató pasiones posando con un conjunto de lencería al borde de la censura. El protagonista fue un corpiño de encaje con un escote mega profundo. Lo complementó con una bombacha colaless también de encaje. Los likes no tardaron en llegar.

La publicación causó sensación y revolucionó Instagram. La mediática siempre va por más y no duda en arriesgar con prendas mega osadas. Sus seguidores alucinan con todas las publicaciones que comparte.

La mediática no conoce de fronteras a la hora de explorar nuevas tendencias. Tiene una actitud única que la hace destacar en cada ocasión. Siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella.

