Volvieron a internar a Jorge Lanata

Jorge Lanata volvió a ser internado en la Fundación Favaloro esta mañana del martes por presentar un cuadro de neumonía y fiebre alta, lo cual se agrava al ser un paciente de riesgo, según informó Ángel de Brito.

Hace varios meses que la salud de Jorge Lanata preocupa a todos, luego de que hace más de un mes le dieran el alta tras pasar varios días internado por un cuadro febril.

Ángel de Brito anunció que internaron a Lanata Foto: genti

Jorge Lanata se comunicó con su equipo de Radio Mitre y habló desde la Fundación Favaloro: “Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa”, comentó.

Hasta hace unos días el periodista seguía con su trabajo en la radio y televisión para cubrir las últimas elecciones generales. Sin embargo, esta mañana se ausentó de su programa en Radio Mitre y generó preocupación.

La última internación de Jorge Lanata

El 16 de septiembre el periodista había recibido el alta y una serie de recomendaciones que tenía que seguir en su casa para mantener su salud y así poder regresar a la radio y televisión.

“Estuve complicado, pero es todo tan eventual que de golpe no te pasa nada y de golpe te pasa, es totalmente eventual. Hubo tres etapas que tuve y la última fue más complicada que se llama shock séptico (una infección generalizada). La sensación que tengo ahora es que tuve como cuatro o cinco meses afuera, porque cuando lo ves parece más”, sostuvo el periodista en referencia a su salud, luego de última internación.

Jorge Lanata volvió a ser internado Foto: ElDiarioA

“Tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada. O mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé”, agregó sobre su salud el conductor.

Jorge Lanata regresó a la televisión el 24 de septiembre con su programa “Periodismo Para Todos”, en donde se encargó de analizar la actividad política de estos últimos días y las elecciones presidenciales que se dieron en el país.