Jorge Lanata rompió el silencio tras su internación: “Fue la peor de todas”

Jorge Lanata volvió a la conducción de su programa de radio, “Lanata Sin Filtro”, tras recibir el alta médica el sábado pasado. Su regreso fue un momento esperado y emocionante para sus colegas y oyentes.

El reencuentro en el aire se produjo con la intervención de Eduardo Feinmann, quien le dio la bienvenida al programa con gran entusiasmo. “Lo que te extrañé no tenés idea”, expresó Feinmann al saludar a Lanata en el clásico traspaso de programas.

Lanata, por su parte, expresó su alegría por estar de vuelta y bromeó sobre su regreso en el día de su cumpleaños, que pasó internado en la Fundación Favaloro. “Yo también a vos... Estoy bien, estoy cansado con la duda de si empezaba hoy o el miércoles para ver como seguía la historia, pero acá estoy”, comentó.

"Estuve asustado porque fui y volví de la terapia varias veces" comentó Lanata en su vuelta a los medios.

Jorge Lanta habló tras su internación

El periodista también compartió sus experiencias durante su última internación, describiéndola como “la peor de todas” las que ha tenido en los últimos años. “Fue peor que el trasplante, que es otro tipo de quilombo. Lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Vas preparado. Acá no hay plan. En un momento estuve asustado porque fui y volví de la terapia varias veces. Me asusté cuando pensé ‘¿cómo sigue esto?’”, reveló Lanata, quien también agregó su característico sentido del humor.

Además, aprovechó su regreso para reflexionar sobre la vida y la importancia de aprovecharla al máximo. “Mi mensaje universal después de todo esto es que garchen todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte. Hagamos menos planes, es lo que a mí me quedó de esos días y démosle para delante”, instó.

El periodista también agradeció a su audiencia por su apoyo durante su hospitalización y destacó la generosidad de su público. Lanata fue dado de alta después de un cuadro febril que lo llevó a internarse nuevamente, pero ahora está de vuelta, listo para retomar su trabajo en los medios.