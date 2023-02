Virginia Da Cunha recordó su paso por “Bandana” y reflexionó sobre la salud alimenticia: “Pesaba 44 kilos”

Para muchos es díficil olvidar lo que significó el estallido de “Bandana”, la banda de pop juvenil nacida gracias al casting de talentos PopStar. Giras por toda la Argentina, álbum de figuritas, una película, dos discos y miles de fanáticos adoraban a las cinco vocalistas del conjunto musical.

Pero no todo fue un sueño para las intérpretes de “Maldita Noche”. Así lo reveló esta semana Virginia Da Cunha, quien a través de un posteo de Instagram confesó la dura situación que atravesó a sus 20 años luego de ser una de las elegidas del cast.

Bandana, en pleno furor.

Junto a Lowrdez Fernández, Valeria Gastaldi, Ivonne Gúzman, Lissa Vera la fama le llegó de repente en un momento de su vida en el que sufría un desequilibrio alimenticio. Así lo reveló en su posteo que no tardó en volverse viral.

La dura confesión de Virginia Da Cunha sobre su época en Bandana

La ahora DJ contó que para el momento furor de “Bandana” llegó a pesar 44 kilos. “Parecía una nena de 14. Iba a la facultad, practicaba deportes y hacía danza jazz. No paraba, me exigía el 10 en todo y me enojaba si la ensalada tenía aceite de más”, recordó.

Confesó que pesaba 44 kilos cuando entró a "Bandana" Foto: instagram/virginiadacunha

“Con ese cuerpo me presenté al casting y quedé elegida… de pronto millones de niñas y mujeres aspiraban a ser como yo. Mi energía no estaba en mi cuerpo, en la tierra, sino en el aire, en poder seguir en movimiento”, contó. Y agregó que el cuerpo la empezó a parar “a través de enfermedades”, pero reconoció que era su mente “la que debía sanar”. “Era mi mirada la que necesitaba transformar”, reflexionó.

El importante mensaje sobre la salud alimenticia y la “belleza”

Fue cuando compartió un importante mensaje para sus más de 144 mil seguidores: “Todas las mujeres pasamos por una etapa en la vida donde nos exigimos una ‘belleza’ tan superficial e impuesta. Una etapa donde nos obsesionamos con el peso y la forma para no dejar de ser deseadas”.

“Porque nos hicieron creer que esa era nuestra fuerza pero es una gran trampa”, advirtió. Y consideró que “el nuevo desafío es el equilibrio... el nuevo poder es el del trabajo interno, la nueva belleza es la del bienestar”.

Virginia Da Cunha es DJ Foto: instagram/virginiadacunha

En ese sentido recomendó elejir “con consciencia el alimento y disfrutar el placer de cada bocado”. “Muevan el cuerpo, pero especialmente no dejen de habitar la pausa, alimentar el alma y desafiar la mente. Libérense de los moldes impuestos”, cerró contundente.

Virginia Da Cunha, ex Bandana.

El apoyo que recibió en las redes

Tras sus sinceras palabras, la ex “Bandana” recibió más de 6 mil me gusta y tanto usuarios como figuras de la farándula argentina manifestaron su apoyo como fue el caso de Laura Esquivel quien comentó: “Abrazo todo tu proceso”; y la nutricionista Romina Pereiro escribió: “Que bueno Vir que lo puedas contar, porque ayuda un montón”.

“Me atraviesa todo. Gracias”, “Que importante que se hable de esto” y “Hermosa Virginia, gracias. Muy importante buen mensaje. Te quiero”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.