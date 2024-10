Vanina Escudero fue operada de urgencia y contó cuál es su problema de salud: “Me daba dolor”

Vanina Escudero es una famosa bailarina e influencer argentina que saltó a la fama junto a su hermana en la pista de ShowMatch. Tanto la famosa como Silvina siempre se dedicaron a la danza y trabajando en conjunto, en sus redes sociales comparten los proyectos laborales que llevan a cabo y los momentos de baile y complicidad que viven. Sin embargo, hace unos días comenzó a circular el rumor de que las hermanas se habían peleado.

Tanto Vanina como Silvina se destacan por tener una fuerte unión como hermanas, comparten todo y se acompañan en cada momento especial de la otra, como fue el caso en el que la menor perdió su embarazo y Vanina dejó su vida en Uruguay para venir a estar con su hermana. Finalmente, la bailarina mayor volvió a vivir al país con su marido y dos hijos.

Vanina Escudero y Álvaro Navia r

Lo cierto es que en LAM revelaron que había actitudes raras en las redes sociales de las hermanas que en general interactúan entre ellas y comparten video juntas, por lo que comenzó el rumor de una pelea. Esto se intensificó cuando Silvina cumplió años y su hermana no le dejó ningún mensaje virtual ni se vio en los festejos.

Si bien ninguna habló del tema, Vanina subió una foto a su historia donde contó el complicado momento de salud que está atravesando. La bailarina se mostró con una bata y desde una clínica lo que generó preocupación.

“Hoy me libero de una hernia supra umbilical que me daba dolor y me impedía muchos movimientos. Soy demasiado activa, amo el deporte y entrenar”, comentó Vanina Escudero sobre su salud.

“Me libero de este ‘bultito’ que veían en mis fotos y me preguntaban. Una cirugía simple para el gran equipo médico que me interviene”, agregó la bailarina sobre el procedimiento quirúrgico que se iba a hacer.

Luego la famosa mostró que ya le dieron el alta, por lo que se podía ir a su casa, pero a hacer reposo. Ahora queda esperar si vuelven a publicar contenido junto a su hermana.