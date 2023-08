Úrsula Corberó se sinceró y reveló qué fue lo peor de vivir en casa de Ricardo Darín: “Estaba como...”

Úrsula Coberó está en pareja con el Chino Darín. La pareja está instalada principalmente en Europa, pero estaban justo en Argentina, exactamente en la casa de sus suegros, Ricardo Darín y Florencia Bas, para el momento en el que se decretó el confinamiento por el COVID 19.

Ahora, para una entrevista para Vogue España, Úrsula se sinceró y habló a fondo sobre esos meses de confinamiento en el país y junto a la familia de su pareja. Es que, al parecer, la actriz no lo pasó del todo bien durante esta época.

Úrsula Corberó habló con el corazón en la mano sobre su vivencia durante la pandemia en Argentina.

Qué dijo Úrsula Corberó sobre el tiempo que vivió con sus suegros

Según explicó Úrsula al mencionado medio, ella estaba viviendo un momento complicado durante el confinamiento debido a la distancia de su familia y al encierro, lo que la afectó a nivel sentimental y anímico. “Estaba como la mierda. Después me di cuenta de que no tendría que haber sido tan dura conmigo misma, porque era consciente de la situación que estaba viviendo un montón de gente que no tenían ni los mismos recursos ni el mismo privilegio que yo, y no me di el permiso a mí en ese momento de estar mal”, señaló Corberó.

Úrsula Corberó y el Chino Darín se muestran como una pareja estable y feliz. Foto: Google

Luego agregó: “Fui consciente de que yo tenía también derecho a estar fatal, como cualquier otra persona, me encontraba a 13.000 kilómetros de distancia de mi familia”.

Úrsula Corberó y el Chino Darín llevan juntos más de 7 años. Foto: Google

Es que a pesar de tener una gran relación con los padres del Chino Darín, Úrsula se sentía en un lugar extraño y diferente a su hogar. “Todo ello sumado a que estás en casa de tus suegros y no quieres que te vean en determinadas situaciones. Estaba completamente desequilibrada. Me despertaba un día feliz, a los cinco minutos lloraba. Un cuadro de persona”, reveló la actriz reconocida por su papel en “La Casa de Papel”.