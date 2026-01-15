El escándalo con Luciano Castro sigue sumando datos de infidelidades que cometió el actor en su vida. A la polémica que estalló cuando salió a la luz el engaño del famoso a Griselda Siciliani con una joven de 28 años que conoció en Madrid durante un viaje de trabajo, ahora se sumó una declaración de una ex Gran Hermano.

Luciano Castro. Foto: web.

La vida amorosa de Luciano Castro siempre está en tela de juicio por las infidelidades que cometió en el pasado en sus ex relaciones y la del presente, ya que se supo que no fue la única vez que engañó a la actriz.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Quién es la ex Gran Hermano que acusó a Luciano Castro de seducirla cuando estaba de novio

La exparticipante de Gran Hermano, Nadia Epstein reveló en A la Tarde que el actor quiso conquistarla a la salida de un boliche cuando él en ese momento estaba en pareja, también. Si bien no nombró a la mujer, por los datos se cree que era Sabrina Rojas, con quien tiene dos hijos.

“Fue una situación que surgió, que no la voy a contar, porque respeto mucho a la persona que estaba con él en aquel momento y porque tiene hijos, y me pongo en la situación de su pareja en ese momento, y no me gustaría que se cuente”, comentó Nadia, la ex Gran Hermano.

La ex Gran Hermano que mandó al frente a Luciano Castro de querer seducirla cuando estaba en pareja

Si bien no quiso dar detalles del encuentro que tuvo con el actor a la salida del boliche en el pasado, la panelista fue tajante y apuntó contra Luciano por los audios filtrados: “Todo lo que sucede con él son las decisiones que él toma. No es ni un pobrecito, ni tiene una enfermedad”.

“Claro que siendo una persona pública tiene que dar explicaciones, y que las mujeres que están al lado de él las esperan. Primero esperan el respeto, que no da, y después esperan las explicaciones, que tampoco da”, agregó contundente Nadia.

En ese sentido, la famosa señaló que no cree su arrepentimiento: “No le creo nada, ni siquiera que la está pasando mal ahora”.