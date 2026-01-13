Un experto en lenguaje no verbal analizó los gestos de Luciano Castro y lo mandó al frente: “Dijo una mentira”

El escándalo con Luciano Castro sigue escalando y cada día se conocen nuevos detalles de la infidelidad del actor a Griselda Siciliani con una mujer de 28 años cuando estuvo en Madrid en un viaje de trabajo. En la última entrevista que dio se mostró arrepentido y pidió perdón a su pareja por la exposición de los audios.

“Yo lo que estoy atravesando es una vergüenza absoluta y una tristeza que cada día es más aguda y grande. Por el simple hecho que bastardeé algo que no da lugar. Tiene que ver con patrones, con patologías, un montón de cosas que son más serias que lo frívolo, que puede ser un programa o una explicación. Pero bueno, me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo en mi vida“, comentó con total angustia Luciano en el móvil de Puro Show.

Luego, fue el notero, quien reveló que Luciano estaba con lágrimas en los ojos, por lo que no está en un buen momento. A raíz de eso, en el programa llevaron a un experto en lenguaje no verbal para que analizara la postura y gesto del actor.

Luciano Castro en Puro Show.

Un especialista en lenguaje no verbal analizó a Luciano Castro y reveló la verdad

Hugo Lescano interpretó la entrevista del actor y señaló: “Castro estaba en la playa y se empeñó por dejar en claro que su relación no estaba afectada más allá del enojo de Griselda, pero su cuerpo parece decir todo lo contrario”.

“Dijo una sola mentira pero potente. Cuando le preguntaron si la pareja sigue bien y él dice que sí, pero a la vez, hace un levantamiento del hombro izquierdo, que es lo que se llama BC82, un comportamiento que usamos para decir que no. Es una contradicción”, expresó el experto en lenguaje no verbal.

“A su favor podemos decir que la angustia que dice sentir es real. Se frunce la frente y el entrecejo. Su cara indica que tiene miedo Además, dice que está avergonzado y su mirada va hacia abajo, lo que confirma que se siente realmente así”, agregó.

En ese sentido, Lescano contó: “Fijense que cuando el periodista pregunta, él mira de costado. Esto algo instintivo de los mamíferos cuando buscan escapar. También vemos que está aferrado al termo como si fuera un salvavidas, está ansioso”.