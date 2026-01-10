Griselda Siciliani enfrentó a Luciano Castro y la relación quedó al borde del final: “Destrozada”

Griselda Siciliani y Luciano Castro sacudieron por completo al mundo del espectáculo argentino tras la difusión de un audio del actor en el que quedó al descubierto una infidelidad. El episodio involucró a una joven danesa llamada Sarah y habría ocurrido durante un viaje a España.

Al tratarse de figuras públicas de alto perfil, el escándalo rápidamente tomó estado público. Una vez más, Luciano quedó expuesto sentimentalmente y su relación amorosa volvió a verse atravesada por la irrupción de una tercera persona, un escenario que ya se repitió en otras historias de su vida privada.

Griselda Siciliani habló sobre la infidelidad de Luciano Castro. Foto: web.

La primera en pronunciarse fue Griselda, quien optó por dar la cara por Castro y bajar el tono del escándalo, aunque dejó en claro que habría preferido que nada de esto ocurriera. Recién al día siguiente, el actor decidió romper el silencio y se mostró arrepentido, al definirse como “patético” por lo sucedido.

Más allá de la exposición pública, la pareja mantuvo una conversación profunda en la que Siciliani marcó con firmeza sus límites. Desde su lugar de novia, mujer y, ante todo, persona, le pidió que la cuidara y fuera más prolijo en su comportamiento, dejando en claro que, de no cumplirlo, estaba dispuesta a poner fin a la relación.

Griselda Siciliani le marcó los límites a Luciano Castro

Según reveló de manera exclusiva el periodista Juan Etchegoyen, Griselda mantuvo una charla directa con Luciano en la que le marcó con claridad sus condiciones. “Te creo que fue solo esto, cuidame y no me expongas así ni tampoco te expongas vos. Si me entero de otra historia tomaré alguna decisión”, fueron las palabras que la actriz le habría expresado al actor.

Griselda Siciliani. Foto: captura pantalla

Más allá de las aclaraciones, el escenario resultó sumamente incómodo para ambos. La exposición en los principales portales y programas de televisión no fue fácil de atravesar, especialmente para Siciliani, quien sin haber hecho nada quedó involucrada de lleno en la mediatización del escándalo protagonizado por Luciano.

“Griselda está destrozada me dicen. A mí me hablan de un careo muy fuerte entre ellos en las últimas horas cuando todo esto se desmadró con audios y chats”, aseguró Etchegoyen, al referirse al momento de mayor tensión que habría atravesado la pareja.