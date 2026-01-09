Luciano Castro confesó cómo su infidelidad impactó en su relación con Griselda Siciliani: “Soy patético”

Luciano Castro se refirió a su presente sentimental en Intrusos y habló con crudeza sobre las consecuencias que tuvo su infidelidad a Griselda Siciliani en el vínculo que habían construido, cuando ya llevaban casi dos años de relación.

“Tengo un montón de patrones que tengo que seguir mejorando. Esto lo vivo con vergüenza. Soy patético, un boludo”, reconoció sin filtros el actor.

Luciano Castro confesó que se siente patético por los audios que se filtraron en donde coquetea con otra mujer que no es Griselda Siciliani. (Foto: web)

Luego, profundizó en cómo fue el diálogo con su ex pareja y destacó la diferencia de miradas entre ambos: “Con Griselda hablo claramente. Ella juega otra liga, piensa otra liga. Yo no sabía nada, me contó ella. Tuvimos una charla”, concluyó.

Esto fue lo que dijo Luciano Castro tras su infidelidad

“¿Temiste que se rompa la relación?”, le preguntó el cronista al actor durante la entrevista.

Sin rodeos, Castro fue tajante en su respuesta: “No, yo la conozco mucho a Griselda. Nuestra relación está basada en otras cosas. Es difícil de explicar, porque enseguida van a caer en ‘si hay pareja abierta o permitidos’. No, una mierda. Esto destruye algo muy importante en la pareja, que es la confianza”.

Griselda Siciliani habló sobre la infidelidad de Luciano Castro. Foto: web.

Más adelante, volvió sobre el episodio de infidelidad ocurrido en España con Sarah, una joven danesa con la que tuvo un affaire y cuyos audios de WhatsApp intentando seducirla se viralizaron en redes. Al respecto, fue claro: “Esto no resbala, esto jode”.

Visiblemente afectado, Luciano Castro cerró la nota con una fuerte autocrítica: “Tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato así las destruyo”.