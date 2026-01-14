La historia íntima de la familia de Griselda Siciliani: quiénes son sus hermanos y el matrimonio de sus padres.

En el universo del espectáculo, Griselda Siciliani se destaca como una figura asociada al talento, la versatilidad y el carisma. Sin embargo, más allá de su carrera artística, hay un costado familiar que no suele estar en primer plano.

Nacida y criada en Villa Luro, y parte de una familia numerosa con cinco hermanos, la protagonista de la serie Menem siempre puso en valor sus orígenes y la fuerte relación que conserva con su círculo íntimo.

La familia de Griselda Siciliani.

La familia de Griselda está compuesta por sus padres, Norberto e Ida, y sus cinco hermanos: Malena, Paulina, Guido, Marilina y Leticia. Cada uno eligió un rumbo propio, con trayectorias distintas pero marcadas por el mismo compromiso y pasión. Aunque Griselda y Leticia son las más conocidas públicamente, no son las únicas que tienen historias interesantes para compartir.

A qué se dedica la familia de Griselda Siciliani

La familia Siciliani se caracteriza por un mosaico de personalidades singulares que sobresalen en distintos ámbitos, que van desde el arte y la educación hasta la sociología y la vida espiritual. En varias ocasiones, Griselda Siciliani habló con orgullo de sus hermanos y del rol fundamental que tuvieron en su historia personal. Dentro de este grupo de seis, valores como el respeto, el esfuerzo y la solidaridad parecen haber sido un legado compartido.

Malena, la mayor, eligió un camino vinculado a la espiritualidad. Como religiosa laica, desde 2022 residió en Paraguay, aunque no se sabe si continúa allí, donde trabajó como maestra de plástica. Alejada de la exposición pública, lleva una vida enfocada en el servicio y la introspección. Paulina, en cambio, es socióloga y docente universitaria, especializada en sociología de la cultura. Fue protagonista de un episodio que se volvió viral cuando, durante la cuarentena, utilizó un Martín Fierro como martillo para arreglar un enchufe en la casa de Griselda.

Guido, el único varón de la familia, es profesor de educación física y participa activamente en organizaciones sociales. Apasionado por el deporte y con un fuerte compromiso solidario, realizó tareas de voluntariado en barrios vulnerables. Marilina también se volcó al mundo artístico: es maestra de plástica y diseñadora de indumentaria, y lleva una vida serena en las sierras junto a su pareja, un músico.

Leticia, la menor, es la más reconocida después de Griselda. Actriz de teatro, cine y televisión, también formó parte de MasterChef Celebrity. Más allá de su carrera, fue quien expresó con mayor claridad lo que significó crecer en una familia tan unida. “Tengo la vara muy alta, lo trato en terapia porque mis viejos están hace 40 años juntos y siguen enamorados como si fueran novios hace un año. Inconscientemente sentís un poco que querés eso. Yo tengo un ejemplo de familia precioso”, confesó con sensibilidad y sinceridad.

El padre, Norberto, es psicopedagogo, escritor y docente, mientras que la madre, Ida, es profesora de educación física. Llevan más de cuatro décadas juntos y representan, para sus hijos, un modelo de amor firme y duradero.

Los padres de Griselda Siciliani.

Mientras la mayoría de los hermanos desarrollan sus vidas lejos de los flashes, Griselda continúa destacándose en la pantalla. Su trabajo más reciente es en la serie Menem, donde encarna a Zulema Yoma, exesposa del expresidente. Su interpretación se consolidó como uno de los ejes centrales de la producción, que busca retratar con intensidad dramática y rigor histórico un período clave de la Argentina.

En síntesis, la familia Siciliani no solo fue el cimiento de una de las actrices más reconocidas del país, sino que también encarna un ejemplo de unión, diversidad y afecto genuino. Una historia íntima, poco difundida, que vale la pena conocer.