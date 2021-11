Entre las idas y vueltas del matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi que tuvo como tercera en discordia a La China Suárez, finalmente Susana Giménez le aseguró a Marley, en el programa “Por el mundo” que le hará una entrevista en exclusiva a la mediática.

Marley y Susana comparten años de amistad.

“¿Te vas a ver a Wanda Nara?”, le preguntó el conductor. “Sí, me voy a París a verla pero hoy me dijeron, yo no sé si me perdí algún capítulo o qué, pero que estaban en Dubai”, expresó un poco sorprendida, a lo que Marley agregó: “Se fueron a Dubai porque parece que están reconciliándose”

El posteo de Mauro en Instagram.

“Está bien. Qué pareja no tuvo algún problema, alguna vez… Por favor. Yo lo que vi cuando estuve con ellos es que se amaban profundamente. Él es divino y ella también. Yo estuve conviviendo un poco con ellos en Milán y me encantó cómo se trataban, cómo eran”, aseguró Susana.

Susana mostró la vida de Wanda Nara en Milán y explotó el rating

“Yo quiero saber lo que ella dice. Ella a mí nunca me miente” y recordaron la primera nota de Wanda cuando se hablaba de la supuesta relación que tuvo con Diego Armando Maradona: “¿Te acordás cuando decía que era virgen? Vino a mi programa y yo le pregunté. Le dije ‘Wanda, todos dicen esto’ y me dijo ‘yo a vos no te puedo mentir, Su’. Me dijo ‘no era verdad, era por publicidad’”, cerró entre risas.

El regalo de “Su” en el medio del escándalo

Cuando la empresaria publicó los mensajes en los que anunciaba su separación con el futbolista, varias fueron las personas que le hicieron llegar su cariño.

Las flores que Susana Giménez le envió a Wanda Nara

La conductora le envió un ramo de flores: “Hermosa sorpresa. Gracias amiga por tus palabras, consejos y amor hacia mi familia. Nos vemos pronto”, dijo Nara etiquetando a Su en la publicación de Instagram. Por su parte, ella lo compartió en su propio red social y le respondió: “Nos vemos pronto”.