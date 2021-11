Hace algunos días trascendió que, luego del escándalo, Wanda Nara llamó a la China Suárez y mantuvo con ella una conversación en la que salieron a la luz datos sobre el encuentro que tuvo con Mauro Icardi en París.

China Suárez. (Instagram)

En el programa Intrusos, Paula Varela contó que la actriz le marcó la cancha a Wanda Nara. “La China aprovechó y cuando le contó que se encontraron, y que tuvieron su encuentro íntimo, le dijo además ‘el que empezó todo fue tu marido’”, dijo la panelista.

Ahora sí, Wanda Nara se separó de Mauro Icardi ¿se divorciarán?

“Le dijo ‘que te diga la verdad, porque vos me tiraste todas las tintas a mí y el que empezó fue tu marido. Él me dijo que estaban mal, que se estaban separando, que ya casi que no estaban juntos’. Le tiró una tierra a Icardi, que no te la explico”, agregó Paula.

Además, Paula agregó que Wanda Nara busca la manera de monetizar el escándalo. “Ella en un momento dio una nota en una revista diciendo que la estaban buscando un montón de plataformas. Me contaron que, en realidad, fue una mentira de Wanda arreglada con la revista para crear una necesidad de que alguien la llame para hacer la historia de su vida”, explicó.

“En realidad siempre la está buscando alguien a Wanda, pero en realidad al que siempre encuentran es al marido, y en otra cama”, agregó Rodrigo Lussich.