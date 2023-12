Tras el distanciamiento con Marina, Iliana Calabró contó por qué habló del problema familiar en televisión

Hace unos días que Iliana Calabró se sinceró en la televisión y contó cuál es la interna familiar que vive. Fue durante el programa PH, Podemos Hablar, en donde la actriz reveló la difícil relación que tiene con su hermana Marina.

Iliana y su hermana son las hijas del reconocido humorista argentino Juan Carlos Calabró, por lo que son muy queridas en el ámbito de los medios de comunicación y la actuación. Si bien siempre fueron unidas y se acompañaron en situaciones difíciles, esta vez su relación no está en el mejor momento.

La actriz le reclamó a su hermana que no le contestaba los WhatsApp y tampoco se reunía con ella y su mamá Coca. “Amo profundamente a mi hermana, necesito más presencia de ella y siento que está esquiva a mi familia desde que papá se fue”, contó la actriz en ese momento.

“Está muy metida (en el trabajo), y estoy muy feliz por este momento profesional fuerte que tiene, y siento que tiene que tomar consciencia que hay una familia que la necesita en presencia”, fue el reclamo de Iliana en la televisión.

Iliana Calabró contó por qué expuso su problema familiar en la televisión

Iliana estuvo en LAM y allí reveló el motivo por el que contó en la televisión su interna familiar. “Era un grupo muy lindo el que me tocó, estaba Flavio, nos conocemos mucho, y Drago que abrió su corazón, o sea, es como que se fue dando una charla, que son horas y horas que estás ahí, es casi una terapia”, comentó.

“Habíamos hablado de mi hijo, de las distancias, de si iba a volver o no volver, un montón de otras cosas que ya te van emocionando, sensibilizando y me salió. Ahora, si me decís ‘¿por qué?’ Creo que fue todo el recorrido que me llevó a estar así”, agregó la actriz.

Iliana, Marina y Coca Calabró se reencontraron. (Foto: Instagram)

“Entiendo que no era el lugar, no era el momento, pero evidentemente lo tenía como adentro, y era doloroso... Marina llamaba cuando necesitaba algo para ella” sostuvo sobre el doloroso momento que vivió y la posterior repercusión de sus dichos.

Sin embargo, aclaró que ahora la relación está mejor y que pudieron juntarse con Marina y su mamá.