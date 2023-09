Tras decirle a Julieta Poggio que se inyectara bótox, la Tora respondió a las acusaciones: “No estuvo bien”

La Tora Villar y Julieta Poggio forman parte del programa de streaming “Fuera de Joda” desde que salieron del reality y en el mejor momento de su carrera mediática. Allí las dos famosas aprovechan su llegada al público para contar su vida y hablar con sus fanáticos, también están en el ciclo, Nacho y Daniela Celis.

La Tora en los Martín Fierro Foto: Prensa Telefe

En las últimas horas, la Tora se vio envuelta en una polémica en Twitter, luego de que en medio de la transmisión en vivo de su programa diera un consejo de belleza a Julieta. El comentario generó repudios en las redes sociales y la exhermanita tuvo que salir a aclarar las cosas.

La Tora comentó que se había hecho varios retoques estéticos hace unos días, “El viernes fui de mi doctora y le dije ‘volveme cinco años más joven, por favor’. Y me clavé ampollita en los labios, botox y profiling”, comenzó su relato la famosa.

Luego, agregó: “Es todo como un coso natural. Y le dije: ‘Nariz, no. Solo boca’. Y le dije que tenía que estar sorpresa, pero plana. Profiling también en la mandíbula y chau”.

Ante sus dichos, Julieta comentó que ella no quería “envejecer”. A lo que la Tora, insistió: “Vos tenés para arrancar baby botox”. Lo cual generó rápidamente repudio en las redes sociales por fomentar los estereotipos de belleza e incentivar a alguien joven a inyectarse botox.

La Tora rompió el silencio, luego de las acusaciones en redes sociales

Ante la cantidad de comentarios que recibió, La Tora habló con Ciudad sobre sus dichos. “Considero que no estuvo bien mi aporte”, comenzó su relato.

“Yo venía de ponerme bótox y Juli me estaba preguntando porque no sabe qué es y claramente es en un tono de broma lo que le dije. Julieta tiene 20 años está más que claro que no necesita bótox”, expresó.

De esta manera dejó en claro que en el programa manejan “un código que afuera no se entiende”.