Tras apoyar y votar a Milei, Fabio Cuggini hizo una dura crítica: “¿Y la casta dónde está?”

El famoso peluquero Fabio Cuggini fue una de las figuras que apostó a Javier Milei, hizo campaña por él y celebró su triunfo públicamente. No obstante, el ajuste de la actual gestión le tocó de cerca mediante las elevadas tarifas de energía que lo tocó pagar en su comercio. A raíz de esto, volvió a hacer una dura crítica a la gestión, tal como había hecho meses atrás.

“Entendemos el ajuste, pero siempre los mismos. ¿Y la casta dónde está? Nunca se ajustó”, dijo en una entrevista el peluquero, quien comentó que ya en enero y febrero había pagado más de 100.000 pesos de luz.

“Si vamos a generar productividad para dar laburo, no podés matar a los comercios o a las pymes. No veo futuro. Podés ir a fondo pero te vas a quedar sin nada, vas a terminar de destruir todo, analizó.

Asimismo dio a entender que si la idea es que la gente acuda a sus ahorros, con él no va a funcionar. “El chanchito no lo rompo, los ahorros no los toco. Vos sos ciudadano y tenés que hacerte respetar, voy a salir a la calle a defender mis derechos”, afirmó.

El apoyo de Cuggini a Milei Foto: Instagram

“Y yo te hablo de mi comercio, pero me imagino la gente que ni llega a fin de mes”, señaló Cuggini.

Además reconoció que ya puede tomar a un peluquero de “Tigre o de Quilmes” porque a ese profesional con los gastos en viáticos que pueda tener “lo mato”, figuró.

Qué decía Cuggini sobre Milei

Cuggini fue uno de los que apoyó a Milei abiertamente desde el minuto uno. En una ocasión señaló que esta vez iba a “votar al loco”.

El apoyo de Cuggini a Milei Foto: Instagram

“Siempre voté a cuerdos y mira cómo dejaron a mi país: lo destruyeron, nos mintieron, nos robaron, se enriquecieron”, expresaba en una “carta” dirigida al presidente y publicada en sus redes.

También en un posteo realizado el 19 de noviembre, día del balotaje, celebró el triunfo del libertario: “Viva la Argentina, viva la libertad”, escribió, tras “despedir” al Gobierno saliente.