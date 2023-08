Tiene un año: así está hoy Cielo, la hija menor de Luisana Lopilato

Luisana Lopilato es una de las actrices más reconocidas a nivel mundial, empezó su carrera desde muy chica en distintas telenovelas y rápidamente cautivó al público con su talento y belleza. Hasta el día de hoy se siguen recordando sus éxitos juveniles.

Luisana Lopilato Foto: instagram

La actriz se casó en el año 2011 con el cantante canadiense Michael Bublé y desde entonces se fue a vivir al país de su marido. Desde allí se mantiene comunicada con sus fanáticos de todo el mundo y comparte su rutina.

La actriz y el cantante son padres de cuatro: Noah, Elías, Vida y Cielo. La familia es muy querida por todo el mundo del espectáculo y sus fanáticos. Tanto que pasan sus días entre los dos países y tratando de estar presentes en los acontecimientos familiares más importantes.

Si bien no sé conoce la cara de sus hijos, la actriz suele compartir los momentos especiales de cada uno. Esta vez fue el turno de la más chica de la familia, quien cumplió un año y sus papás le dedicaron tiernos mensajes en las redes sociales.

Cielo, la hija de Luisana Lopilato Foto: instagram/luisanalop

Así está hoy Cielo, la hija menor de Luisana Lopilato

Cielo nació el 19 de agosto de 2022 y en ese entonces sus padres anunciaron la feliz noticia de su llegada con un mensaje muy especial: “Del amor es la vida y es la luz y ella... nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas!! Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres!! Te amamos! Noah, Elias, Vida, mamá y papá”.

Cielo, la hija de Luisana Lopilato Foto: instagram/michael

Ahora que la más chica del clan tiene un año, se puede ver que es fanática de los instrumentos y le llama la atención la música. En la publicación que le dedicó el cantante a su hija por su primer cumpleaños se ve a Cielo sobre un teclado.

Cielo, la hija de Luisana Lopilato Foto: instagram/luisanalopilato

Por su parte, la actriz decidió publicar una foto de cuando su hija era más pequeña y escribió emotivas palabras: “Hoy celebro un año desde que llegaste a este mundo y me cambiaste la vida. No puedo no emocionarme acordándome de cada uno de tus primeros logros, tus primeras sonrisas, tus primeros pasos, tus risas contagiosas. En este día tan especial, quiero que sepas cuánto te amo y contarte lo agradecida estoy por tenerte. Feliz primer cumpleaños, Cielo. Te amamos muchísimo”.