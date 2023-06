Tiene 18 años, está irreconocible y se parece a su mamá: así está hoy André, el hijo mayor de Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur

En el 2004 nacía André Horvilleur, fruto del amor de Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur. Si bien la pareja de la actriz y el músico no prosperó, sí lo hizo su vínculo como familia y como padres de su primogénito. Recientemente, el joven cumplió 18 años y lo celebró con un emotivo mensaje de su madre a modo de dedicatoria.

Celeste Cid es madre de André y Antó. Foto: Instagram

La ex “Chiquititas” dedicó unos minutos a un conmovedor posteo en sus redes sociales para desearle lo mejor al joven en su día. De muy bajo perfil, esta es una de las pocas veces en la que se lo pudo ver en forma pública. A través de su cuenta de Instagram, Cid subió varias fotos de su hijo y reveló cómo es su imagen en la actualidad.

Celeste Cid con su primogénito Foto: Instagram/mcelestia

“Hace 18 años soy madre del pibe más hermoso del mundo. Bueno, sensible, conectado, inteligente. Buen amigo de sus amigxs”, destacó ogullosa la ex protagonista de “Separadas”. Y le guardó unas palabras también al intérprete de Illya Kuryaki and The Valderramas: “Hicimos todo bien, papito Emma. Gracias por esta aventura compartida”.

Emmanuel Horvilleur y su hijo André Foto: Instagram/mcelestia

En su posteo también manifestó en referencia a su hijo: “Te amo hasta pasar el infinito, lo que sigue, 20 estaciones después”.

Celeste Cid y su hijo, así ha crecido André.

La publicación no pasó desapercibida entre sus millones de seguidores que rápido llenaron la publicación de “me gusta” y comentarios con buenos deseos hacia el cumpleañero.

La publicación de Emmanuel para el cumple de su hijo

La historia de amor de Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur

La actriz y el músico se conocieron en 2003 después del éxito rotundo que vio ella tras el estreno de “Resistiré”. Al año siguiente nació su primer hijo y aunque las cosas entre ellos no continuaron, siempre mantuvieron una buena relación.

Celeste Cid y sus hijos Antón y André Foto: Instagram/mcelestia

Tiempo después, Cid volvió a convertirse en madre de Antón junto a Michel Noher. Pese a llevarse 12 años de diferencia en edad, André se convirtió en un buen hermano mayor al cuidado del pequeño.