Thiago Medina habló por primera vez a casi 20 días del accidente: qué fue lo primero que le dijo a Daniela Celis

Hace más de dos semanas que Thiago Medina lucha por su vida en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno tras el grave accidente que tuvo con su moto y por el cual está hospitalizado en terapia intensiva. Daniela Celis, su ex y madre de sus gemelas, reveló el nuevo paso que dio el ex Gran Hermano en su evolución favorable.

Thiago Medina evoluciona favorablemente

La semana pasada, el influencer sufrió una descompensación respiratoria que generó alerta en sus familiares y amigos. El famoso tiene los pulmones comprometidos y tuvo una cirugía de reconstrucción de la parte costal.

Daniela Celis contó la evolución de Thiago en las últimas horas y el clima alentador que generó su reacción. “Se pudo retirar la ventilación mecánica a Thiago. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo”, expresó la famosa con emoción tras las buenas noticias.

Daniela Celis habló de la salud de Thiago Medina

“Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado”, agregó Daniela sobre la evolución de su ex.

“Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos”, comentó la famosa agradecida por las oraciones.

Qué le dijo Thiago Medina a Daniela Celis al abrir los ojos tras más de dos semanas

Luego en otro video, Daniela contó que pudo entrar a ver a Thiago y cuál fue la reacción de él al abrir los ojos tras más de dos semanas en terapia intensiva.

“Recién salgo de verlo. Les quiero agradecer porque estoy muy feliz. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos. Pero que no dejen de faltar la fe, las esperanzas, las emociones hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital”, contó Daniela totalmente emocionada en un video.

“Por supuesto que lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas: ‘¿Y las nenas, y las nenas, y las nenas?’“, reveló la ex Gran Hermano sobre las primeras palabras que dijo Thiago tras estar más de dos semanas en terapia intensiva.