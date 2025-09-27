La emotiva carta de Camilota a Thiago Medina que conmovió a todos: “Sos el motor de todo”

Los familiares de Thiago Medina solicitan una cadena de oración por el ex Gran Hermano, quien lleva 14 días internado en estado crítico tras un grave accidente de moto, y sigue peleando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

La emoción de Camilota al contar la reacción que tuvo Thiago Medina cuando lo fue a visitar: “Nos escucha”

Su hermana, Camila Deniz, conocida en las redes como Camilota, rememoró una emotiva carta que le había dedicado años atrás en su cuenta de Facebook, la cual ahora adquiere un significado especial en medio de su internación.

El triste mensaje de Camilota para Thiago Medina

“Le agradezco a Dios por la clase de persona que tengo al lado mío como hermano y compañero”, comenzó el post publicado el 10 de noviembre de 2020.

Seguidamente, Camilota expresó: “El que está para todo. Sos el que me levanta el ánimo cuando estoy desanimada, caída, sin saber qué hacer. Sos el motor de todo con esa sonrisa linda que tenés”, acompañando sus palabras con una foto de ambos sonrientes y más jóvenes.

Thiago Medina junto a su hermana, Camilota.

Al final del mensaje, la ex participante de Cuestión de Peso resaltó la gran calidad humana de Thiago Medina, quien actualmente se encuentra internado con pronóstico reservado, a la espera de que sus pulmones retomen su funcionamiento normal.

“Hermano mío, nunca me faltes, sos todo para mí”, concluyó, en mayúsculas, recordando un mensaje que data de hace cinco años y que hoy adquiere mayor relevancia por el delicado estado de salud del joven, padre de dos hijas fruto de su relación con Daniela Celis.

Thiago Medina. Foto: captura pantalla

El comunicado indicó que sufrió un “episodio de descompensación respiratoria que requirió maniobras específicas de abordaje”, el cual tuvo una respuesta “favorable”, aunque su pronóstico continúa siendo reservado.

A pesar del delicado estado de salud tras su grave accidente, los avances en la atención médica y la respuesta favorable a las maniobras realizadas generan un rayo de esperanza para Thiago Medina y sus seres queridos, mientras continúan acompañándolo en su recuperación.