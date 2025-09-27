La desgarradora predicción de una vidente sobre la salud de Thiago Medina que dejó a todos en shock: “Lo vi…"

En medio de la conmoción por el grave accidente de Thiago Medina, resurgen las declaraciones poco comunes de la reconocida tarotista Kiara Ríos, quien ha estado en el foco de la polémica por sus impactantes predicciones sobre la salud del joven, famoso por su paso por Gran Hermano.

Su reciente pronóstico ha provocado reacciones diversas, tanto en redes sociales como entre amigos y familiares cercanos.

El accidente de Thiago Medina, ocurrido el 12 de septiembre, marcó un giro en la vida pública del joven y acaparó numerosos titulares en la prensa nacional. Con la atención centrada en su recuperación, el morbo mediático parece encontrar un nuevo foco en las declaraciones de Kiara.

Esto es lo que predijo la vidente sobre Thiago Medina

La vidente, conocida por hablar sin filtros sobre sus visiones, volvió a generar revuelo en redes con un video en el que afirmaba haber “visto” complicaciones respiratorias y pulmonares, mientras aseguraba que solo “un milagro podría salvarlo”.

Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus dos hijas. (Instagram @danielacelis01).

Las declaraciones de Kiara provocaron no solo el rechazo de los familiares de Thiago Medina, quienes buscan atravesar este difícil momento con privacidad, respeto y contención, sino que también generaron opiniones divididas entre el público. Numerosos usuarios en redes y figuras mediáticas criticaron el enfoque de la tarotista. “No es el momento de predicciones, sino de respeto e intimidad para Thiago y su familia”, comentaron varios internautas.