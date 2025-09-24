Daniela Celis habló sobre el momento crítico que atraviesa Thiago Medina y conmovió a todos: “Nunca sentí tanto miedo”

Durante las últimas 24 horas, el estado de salud de Thiago Medina se agravó y, tanto Daniela Celis como Camila Deniz se encargaron de informar al respecto. No obstante, la expareja del joven de 22 años aprovechó el momento para expresar su sentir en la comunidad que creó a través de Instagram.

Más exactamente, Daniela Celis utilizó el canal que posee en Instagram para sincerarse con sus seguidores mediante las siguientes palabras: “Nunca sentí tanto miedo en mi vida”.

Daniela Celis a través de su canal de Instagram.

Luego, La modelo añadió: “Me resguardo en cada oración, plegaria y FE. Por favor, por sus hijas y por él, pido sanación y oración para Thiago Agustín Medina”. Por último, pero no menos redundante, Daniela Celis sumó: “Gracias, la vida les va a devolver el doble”.

Después, la influencer se refirió al parte médico de Thiago Medina que ofreció la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina

A través de las historias de Instagram, Daniela Celis habló de manera directa sobre la información que ofrecieron los profesionales de la salud.

“El paciente en la noche presentó un episodio de descompensación respiratoria que ameritó medidas y maniobras de abordaje propias del caso”, remarcó la modelo.

Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus dos hijas. (Instagram @danielacelis01).

Luego, el texto destaca que, pese al delicado estado en el que se encuentra Thiago Medina, hay ciertos avances: “Evolucionó con respuestas favorables. Actualmente sin requerimiento inotrópico con parámetros de respirador y gases similares a los del día de ayer”.

Daniela Celis sobre el nuevo parte médico de Thiago Medina.

Para concluir, Daniela Celis agradeció a quienes le brindan apoyo en esta crítica situación: “Seguimos con el pedido de cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Queremos agradecer a todas sus plegarias y a los médicos del hospital por el accionar y estar presente día y noche asistiendo”.

Pese a la evolución favorable de Thiago Medina, su pronóstico completo sigue siendo reservado mientras se encuentra en terapia intensiva desde el 12 de septiembre, día en el que tuvo el accidente de tránsito que lo dejó en un estado crítico.