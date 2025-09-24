Daniela Celis confirmó el crítico estado de salud de Thiago Medina y suplicó por su vida: “Estamos esperando una...”

Daniela Celis se hizo presente en Instagram para informar que la salud de Thiago Medina empeoró. En ese contexto, la modelo le pidió a sus seguidores reforzar la cadena de oración para el padre de sus dos hijas.

“Cadena de oración querida familia, amigos y comunidad. Hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud”, escribió la influencer en la ya mencionada aplicación.

Luego, Daniela Celis sumó: “Estamos esperando una señal de Dios, una evolución y creemos en la fuerza de la FE, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación”.

Daniela Celis pidió por la salud de Thiago Medina.

Por último, pero no menos importante, la expareja de Thiago Medina añadió: “Confiamos en que la FE mueve montañas y qué juntos podemos acompañarlo con luz, amor y esperanza. Gracias de corazón por cada palabra, cada pensamiento y cada oración que le dediquen en este momento”.

El conmovedor video que mostró Daniela Celis de Thiago Medina con sus hijas: “No dejes a estas criaturas sin su padre”

Las súplicas de Camilota, la hermana de Thiago Medina

Antes de que Daniela Celis comunicara que la salud de Thiago Medina empeoró, Camila Deniz reportó por Instagram lo siguiente: “Los médicos nos informaron que sus pulmones no están saturando bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”.

No obstante, la hermana de Thiago Medina grabó un desgarrador video que, posteriormente, publicó en Instagram y en este expresó: “Hagamos una cadena de oración. Necesitamos un milagro. Por favor, se los pido, con la mano en el corazón”.

Por último, pero no menos redundante, Camilota añadió: “Sé qué Dios va a tocar sus dos pulmones. Necesitamos cadena de oración. Gente, los necesitamos hoy a ustedes, con esa FE y con ese amor que transmiten”.

De esta manera, tanto Camilota como Daniela Deniz reportaron sobre el crítico estado de salud en el que se encuentra Thiago Medina y la decisión de último momento que tomaron en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, lugar en el que se encuentra internado el joven de 22 años.