¡Alerta máxima! La salud de Thiago Medina empeoró y los médicos tomaron una decisión de último momento: “Tuvieron que...”

Camila Deniz informó mediante su cuenta oficial de Instagram que el estado de salud de Thiago Medina empeoró. Además, la influencer comunicó la decisión de último momento que tomaron los profesionales de la salud que trabajan en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Más exactamente, Camilota escribió mediante las historias de Instagram lo siguiente: “Cadena de oración querida familia, amigos y comunidad. Hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Mi hermano se encuentra en un momento muy delicado de salud”.

Luego, la hermana de Thiago Medina comunicó la delicada situación que enfrenta el joven y la decisión de último momento que tomaron los médicos: “Los médicos nos informaron que sus pulmones no están saturando bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”.

Aunado a ello, Camilota sumó: “Estamos esperando un milagro y creemos en la fuerza de la FE y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros y que eleven una plegaría por su vida, por su recuperación y por la fortaleza de todos los que amamos”.

Thiago Medina junto a su hermana, Camilota.

Por último, pero no menos importante, la hermana de Thiago Medina remarcó: “Confiamos en que la FE mueve montañas y qué juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor. Gracias de corazón por cada palabra, cada oración y cada pensamiento que le dedican en este momento”.

Camilota sobre su hermano, Thiago Medina.

El desgarrador video que grabó Camilota en medio del crítico estado de salud de Thiago Medina

Tras suplicar por oraciones para Thiago Medina e informar sobre lo que ocurre con el joven, Camilota grabó un video que, posteriormente, compartió en Instagram.

En la grabación mencionada, Camilota se derrumbó por completo y, entre lágrimas, dijo: “Hagamos una cadena de oración. Necesitamos un milagro. Por favor, se los pido, con la mano en el corazón”.

No obstante, Camilota añadió: “Sé qué Dios va a tocar sus dos pulmones. Necesitamos cadena de oración. Gente, los necesitamos hoy a ustedes, con esa FE y con ese amor que transmiten”.